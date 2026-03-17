Save the Children denuncia una cifra récord de niños que huyen de la violencia en Colombia en la última década

Archivo - Militares colombianos en un control (archivo) - EJÉRCITO DE COLOMBIA - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha denunciado este martes que la cifra de niños y niñas que huyen de la violencia en Colombia ha alcanzado su nivel más alto en diez años a medida que se intensifica el conflicto armado en el país latinoamericano, por lo que ha alertado de las posibles consecuencias de estos desplazamientos, que se prevé que continúen a lo largo de este año.

En 2025, al menos 215 niños y niñas, de promedio, se vieron obligados a abandonar sus hogares diariamente en Colombia debido a la intensificación del conflicto, según un comunicado de la organización, que apunta al estudio de datos oficiales que revelan que cerca de 78.000 niños se vieron obligados a desplazarse el año pasado, casi un 30% más de que 2024.

Esta cifra es la más alta desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016. "El desplazamiento expone a los niños y niñas al riesgo de sufrir abusos, separación familiar, abandono escolar o reclutamiento por parte de grupos armados no estatales", ha advertido la ONG.

"La situación en Colombia se deterioró aún más en 2026, ya que los violentos enfrentamientos entre grupos armados y bandas criminales provocaron la muerte, el desplazamiento y el confinamiento de niños, niñas y sus familias en sus hogares. Esta táctica, empleada por los grupos armados, busca aislar a comunidades enteras de escuelas, atención médica y mercados, facilitando así el reclutamiento infantil", ha denunciado.

EFECTOS DE LAS INUNDACIONES

Desde Save the Children han afirmado que la crisis humanitaria se ha visto agravada por las graves inundaciones que azotaron Colombia a principios de este año, que han afectado al menos a 330.000 personas y desplazado a más de 11.000.

"Colombia cuenta ahora con una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, con más de 7 millones de personas, lo que representa el 13% de la población. Aproximadamente una cuarta parte de los desplazados son niños y niñas, muchos de los cuales se han visto obligados a desplazarse en más de una ocasión", ha advertido.

"En los últimos años, hemos presenciado desplazamientos en Colombia a niveles sin precedentes. Si bien la atención mundial puede no estar centrada en Colombia, la creciente emergencia humanitaria sigue trastocando la vida de niños, niñas y sus familias a diario. Miles de familias se ven obligadas a tomar la dolorosa decisión de abandonar todo lo que conocen, ya que permanecer en el país es demasiado arriesgado debido a la violencia, la presencia de grupos armados y el temor real de que sus hijos e hijas sean reclutados por estos grupos", ha lamentado la directora de la ONG en Colombia, María Mercedes Liévano.

Asimismo, ha manifestado que para muchos de los menores el desplazamiento "no es un hecho aislado". "Muchos se encuentran desplazados repetidamente, ya que sus familias deben huir constantemente en busca de seguridad y ante las continuas amenazas", ha añadido.

Es por ello que ha hecho un llamamiento a los donantes internacionales para que financien la respuesta humanitaria en Colombia, "que sigue estando gravemente desfinanciada". El año pasado, solo se recibió el 28% de la ayuda humanitaria solicitada por la ONU para sus socios en Colombia.