Save the Children dice que el aumento del riesgo de hambre en la infancia en Afganistán "debe ser una señal de alarma"

La organización no gubernamental Save the Children ha alertado de que el aumento del riesgo de hambre entre la infancia en Afganistán "debería hacer saltar las alarmas" y ha lamentado los recortes a la ayuda internacional para hacer frente a la situación, especialmente ante el ahondamiento de la crisis con la llegada del invierno.

"El aumento del número de niños que se prevé que se enfrenten a graves niveles de hambre y desnutrición este invierno debería ser una señal de alarma", ha dicho la directora de Desarrollo de Programas de la ONG en Afganistán, Samira Sayed Rahman, quien ha recalcado que "la desnutrición es totalmente prevenible". "Ningún niño debería enfermar ni perder la vida simplemente por no tener suficiente para comer", ha agregado.

"A medida que se acerca el invierno, más familias se verán obligadas a tomar decisiones angustiosas, como sacar a los niños de la escuela o enviarlos a trabajar, solo para poder pagar una sola comida", ha lamentado, antes de reseñar que "en un momento en el que aumentan las necesidades, la financiación para programas nutricionales vitales en Afganistán está disminuyendo".

Así, ha subrayado que "niños y mujeres, que supone el 80 por ciento de las personas que reciben ayuda alimentaria, serán los más afectados por estos recortes", motivo por el que ha insistido en que "restaurar la financiación para los programas sanitarios y nutricionales es una necesidad urgente para evitar que los niveles de hambre y desnutrición sigan aumentando".

Save the Children tiene previsto dar ayuda a unas 75.000 personas en Afganistán con paquetes invernales que incluyen ropa, mantas, calentadores y materiales de aislamiento. Además, más de 21.000 niños se beneficiarán de la instalación de calentadores y radiadores en escuelas y centros de atención a la infancia, según ha reseñado la organización no gubernamental.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió el martes del ahondamiento de la crisis alimentaria en Afganistán a medida que descienden las ayudas debido a los recortes a la financiación global, por lo que más de 17 millones de personas hacen frente a la inseguridad alimentaria agua de cara al invierno. Así, destacó que las cifras de la última Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por su siglas en inglés) apuntan a que tres millones de personas hacen frente a hambre aguda (fase 3, de un total de 5).

Esto supone un aumento significativo en comparación con las 13,8 millones de personas que se encontraban en esta situación el año pasado. "Se espera que la desnutrición infantil siga aumentando y afectando a casi cuatro millones de niños durante el próximo año. Con unos datos que reflejan el nivel más alto de desnutrición infantil en décadas y una creciente reducción de la financiación, el acceso ha tratamiento está disminuyendo significativamente", dijo el organismo.

"Esto hace que muchos niños desnutridos estén en peligro. Al carecer de tratamiento, algunos pueden correr el riesgo de morirse ante el fuerte y duro invierno, cuando la comida escatime. Todos los indicadores apuntan a un invierno brutal para las familias más vulnerables de Afganistán", zanjó el PMA, en medio del agravamiento de la crisis humanitaria en el país centroasiático, en manos de los talibán desde agosto de 2021.