Secuestradas 25 alumnas en un ataque armado contra una escuela en el noroeste de Nigeria

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 alumnas de una escuela situada en el estado nigeriano de Kebbi (noroeste) han sido secuestradas por personas armadas no identificadas durante un asalto contra la localidad de Danko Wasagu, incidente en el que han sido asesinados un profesor del centro y un guarda de seguridad.

El portavoz de la Policía de Kebbi, Nafiu Abubakar Kotarkoshi, ha afirmado que las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en el lugar tras el asalto, lo que derivó en un tiroteo, si bien ha lamentado que "los bandidos ya habían escalado la valla y secuestrado a 25 estudiantes de su dormitorio". "Están en paradero desconocido", ha manifestado.

Así, ha recalcado que las autoridades han enviado refuerzos a la zona para "inspeccionar las rutas de los bandidos y los bosques de los alrededores para intentar liberar a las estudiantes secuestradas y arrestar a los responsables de este acto cruel", según ha recogido el diario nigeriano 'Punch'.

Kotarkoshi ha reiterado además la "determinación inamovible" de la Policía a la hora de "proteger a la población del estado de Kebbi" y ha pedido a la población que "permanezca en calma y vigilante" y que "apoye las operaciones policiales para mantener la paz y la estabilidad".

Por su parte, Ahmed Idris, portavoz del gobernador del estado, Nasir Idris, ha reseñado que "el número exacto de estudiantes secuestradas está aún siendo verificado", antes de garantizar que las autoridades trabajan estrechamente con las fuerzas de seguridad para lograr la liberación de estas personas.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.