La senadora Kyrsten Sinema, uno de los elementos más disidentes del Partido Demócrata, deja la formación

Archivo - La senadora demócrata por Arizona Kyrsten Sinema - AL DRAGO - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO



MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora por Arizona Kyrsten Sinema ha anunciado que deja el partido Demócrata para registrarse como independiente, abandonando así una formación en la que ha frustrado en varias ocasiones a los elementos más progresistas del partido por su rechazo a la adopción de algunas de las iniciativas más importantes presentadas por la Casa Blanca.

"Me he registrado como independiente por Arizona. Sé que hay gente que se va a quedar un poco sorprendida pero creo que tiene bastante sentido, porque nunca he encajado cómodamente en ningún partido", ha declarado Sinema en una entrevista con la cadena CNN, emitida a última hora del jueves.

La salida de Sinema no afectará, estiman los expertos de la cadena, a la nueva composición del Senado de EEUU, donde los demócratas disfrutarán, gracias a la reelección de su senador Raphael Warnock en Georgia, de una ajustada mayoría de 51 a 49 escaños gracias al respaldo de los senadores independientes Bernie Sanders (Vermont), uno de los iconos del progresismo demócrata, y Angus King (Maine).

Tanto Sinema como el senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin han actuado en los últimos meses como obstáculos a la adopción de proyectos de ley de la Casa Blanca como el plan de impulso económico Build Back Better o la eliminación de la figura del filibustero en el Senado, lo que valió a Sinema una amonestación de su propio partido Demócrata de Arizona.

"Para mí, la decisión de desentenderme de la estructura de partidos no solo es un ejercicio de honestidad para conmigo misma y mi forma de ser, sino que otorgará un refugio para mucha gente del país que está cansada del partidismo", ha añadido.

Sinema, que eludió responder a preguntas sobre su posible reelección o su respaldo a Biden de cara a las elecciones de 2024, acabó defendiendo su labor en el Senado como "líder de esfuerzos históricos en proyectos de infraestructura, protección de libertades religiosas, control de armas o ayuda a veteranos de guerra":

"La lista es realmente larga y creo que los resultados hablan por sí mismos, así que me parece bien que algunos no estén cómodos con mi forma de actuar", ha concluido.