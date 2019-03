La senadora Martha McSally denuncia que fue violada por su supervisor cuando era piloto de la Fuerza Aérea de EEUU

Publicado 07/03/2019 0:49:47 CET

WASHINGTON, 7 Mar. (Reuters/EP) -

La senadora estadounidense Martha McSally, la primera mujer piloto de combate en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha afirmado este miércoles que fue violada por un supervisor, pero no lo denunció porque se culpó a sí misma y no confiaba en el sistema.

"Los perpetradores abusan de su posición de poder de manera profunda y en un caso fui atacada y luego violada por un supervisor", ha señalado McSally durante una audiencia en el Senado sobre las agresiones sexuales en el Ejército.

"Pero a diferencia de muchos valientes supervivientes, no denuncié que fue agredida sexualmente", ha indicado. "Como tantas mujeres y hombres, no confiaba en el sistema. Me culpé a mi misma. Estaba avergonzada y confundida. Pensé que era fuerte, pero me sentía impotente", ha añadido.

Las agresiones sexuales en el Ejército estadounidense no se denuncia en gran medida. Hace dos años salió a la luz un escándalo en el que los marines compartían fotos de sus compañeras desnudas en Internet.

"Permanecí en silencio durante muchos años, pero más adelante en mi carrera cuando los militares lidiaron con los escándalos y sus respuestas totalmente inadecuadas, sentí la necesidad de que algunas personas debían saberlo: yo también fui una superviviente", ha recalcado McSally en la audiencia ante la subcomisión de Servicios Armados del Senado.

"Me horrorizó la forma en la que se manejó mi intento de compartir mis experiencias en general", ha subrayado la senadora, quien ha añadido que estuvo cerca de abandonar la Fuerza Aérea tras 18 años. "Como muchas víctimas, sentí que el sistema me estaba violando de nuevo", ha manifestado.

La portavoz de la Fuerza Aérea, Carrie Volpe, ha señalado en un comunicado: "Estamos consternados y profundamente arrepentidos por lo que experimentó la senadora McSally y la apoyamos tanto a ella como a todas las víctimas de agresión sexual. Somos firmes en nuestro compromiso de eliminar este comportamiento y el abuso de confianza en nuestras filas".

Las declaraciones de McSally llegan menos de dos meses después de que la senadora Joni Ernst, veterana del Ejército, dijera públicamente que había sido violada en la universidad por alguien que conocía y que su exmarido la había abusado físicamente de ella.

Ernst, una senadora republicana, ha trabajado en el pasado con el senador demócrata Kirsten Gillibrand para combatir las agresiones sexuales en el Ejército.

McSally, de 52 años, una republicana de Arizona que cumplió dos mandatos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue nombrada en diciembre por el gobernador del estado para asumir el escaño en el Senado que una vez tuvo el fallecido John McCain. Se celebrará una elección especial en 2020 para completar los dos años restantes del período de seis años de McCain.