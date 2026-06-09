Senegal desmantela una "red internacional" dedicada al tráfico de migrantes

Archivo - La Marina Nacional de Senegal intercepta una embarcación con más de 120 migrantes en aguas del océano Atlántico frente a sus costas, en una operación llevada a cabo el 13 de octubre de 2025 - MARINA NACIONAL DE SENEGAL EN X (@MARINENATION_SN)

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Senegal han anunciado el desmantelamiento de "una red internacional" dedicada al tráfico de migrantes y han confirmado la detención de cuatro personas sospechosas de ser parte de esta organización, que operaba en la localidad de Ziguinchor, en el sur del país africano.

La Policía senegalesa ha señalado en un comunicado en redes sociales que los agentes "han puesto fin a las actividades de una red criminal de envergadura que operaba entre Senegal y Gambia", al tiempo que ha resaltado que los detenidos están implicados por "asociación de malhechores, intento de tráfico de migrantes por mar, complicidad, poner en peligro la vida de otros y fraude".

Así, ha explicado que "los candidatos a la migración clandestina" debían pagar entre 400.000 y 800.000 francos centroafricanos (entre 610 y 1.220 euros) para su traslado, tras lo que eran alojados en "un apartamento de tránsito" con restricciones al ruido y el movimiento "para evitar levantar sospechas".

La Policía ha manifestado que la actuación de los agentes impidió que alrededor de unos 30 migrantes, "sobre una lista de más de cien personas ya inscritas, pudieran subirse a una embarcación en las costas senegalesas, sin detalles sobre cuál sería el destino de la ruta, que tiene las Islas Canarias como uno de los principales puntos de llegada.

Por otra parte, ha puntualizado que los agentes incautaron la embarcación, una motocicleta y un millón de francos centroafricanos (alrededor de 1.525 euros), antes de hacer hincapié en que "las investigaciones siguen activas para identificar y detener a posibles cómplices que se encuentren fugados".

Senegal es uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años y las Islas Canarias como principal destino.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.660 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.