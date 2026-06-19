Senegal detiene a trece migrantes que planeaban viajar de forma irregular en un cayuco hasta las Islas Canarias

Archivo - Senegal intercepta una embarcación con 183 migrantes frente a sus costas - ARMADA DE SENEGAL - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Senegal han anunciado este viernes la detención de trece personas que planeaban subirse a una embarcación en las costas del país con destino a las Islas Canarias, antes de afirmar que dos personas que serían parte de "una red" dedicada a facilitar estos tránsitos han sido ya detenidas e interrogadas para esclarecer la situación.

La Policía senegalesa ha indicado en un comunicado en redes sociales que las detenciones han tenido lugar cerca de la playa de Soumbédioune, situada en la capital, Dakar, al tiempo que ha recalcado que estas personas se reunieron en el lugar a la espera de que llegara el capitán de la embarcación, que no se presentó.

"Los agentes localizaron a los candidatos (a la migración irregular) cerca del cementerio de Soumbédioune, cargados con sus equipajes, esperando al capitán de la embarcación", ha dicho la Policía, que ha apuntado que los detenidos aseguraron haber pagado cada uno 500.000 francos centroafricanos (unos 762 euros) para su viaje.

Así, ha desvelado que "tras los interrogatorios, dos individuos identificados como parte de una red de organizadores (del desplazamiento) han revelado que el capitán de la embarcación residiría en el barrio de Medina", antes de subrayar que los detenidos han sido ya puestos a disposición de las autoridades.

Senegal es uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años y las Islas Canarias como principal destino.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.660 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.100 muertos y desaparecidos.