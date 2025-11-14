El señor de la guerra congoleño Roger Lumbala planta al tribunal en París y despide a sus abogados

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El antiguo líder congoleño Roger Lumbala se ha negado a comparecer este viernes en París ante el tribunal que le está juzgando por crímenes contra la Humanidad al entender que la corte no tiene competencia alguna en su caso, y ha procedido a despedir a su equipo entero de abogados defensores antes de declararse en huelga de hambre.

La ONG TRIAL International, involucrada en los procedimientos, está relatando en su página web la evolución del caso contra quien fuera líder del grupo armado de la Agrupación Congoleña para la Democracia Nacional (RCD-N), participante en la llamada Segunda Guerra de Congo (1998-2003), un conflicto devastador que dejó más de un millón de muertos y millones de desplazados.

Lumbala, cabe recordar, es el primer ciudadano congoleño en ser juzgado ante un tribunal nacional por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante este conflicto merced al principio de la justicia universal.

El pliego de cargos acusa a Lumbala de ordenar la comisión de atrocidades durante una operación ejecutada en las provincias de Kivu Norte e Ituri, que comprendió un ataque indiscriminado contra la población civil de escala sin precedentes a lo visto hasta entonces.

Esta ofensiva, llamada 'Limpiar la Pizarra', tenía como objetivo final la aniquilación de las milicias rivales del Movimiento Congoleño de Liberación Democrática (RCD-ML) para hacerse con el control de los recursos de las zonas bajo su control, esclavizando a la población civil durante el proceso.

A pesar de la decisión de Lumbala, y de su anuncio de huelga de hambre, fuentes jurídicas han asegurado que el proceso va a continuar porque la corte, el tribunal de asistencia de París, tiene competencia absoluta sobre el caso, cuyo procedimiento continuará hasta el 19 de diciembre.