La sequía en Somalia deja unos 62.000 nuevos desplazados internos en lo que va de año, según la OIM

Archivo - Campamento de desplazados en Baidoa, Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 62.000 personas se han visto desplazadas a la fuerza de sus hogares en lo que va de año a causa de la sequía que afecta al país africano, según ha alertado este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha detallado que la misma es la causa del 75% de los nuevos desplazamiento, un 22% más que el año pasado, lo que refleja la creciente gravedad de los shocks climáticos.

"La sequía está forzando a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares, y muchas más podrían verse desplazadas en los próximos meses", ha dicho el jefe de la misión de la OIM en Somalia, Manuel Pereira. "Cuando el agua desaparece, las cosechas se pierden y los medios de subsistencia colapsan, el desplazamiento se convierte en el último recurso", ha manifestado.

Así, ha recalcado que "sin una acción rápida, la sequía seguirá desarraigando comunidades, agravando el hambre y aumentando la vulnerabilidad en toda Somalia, especialmente para los que ya son los más vulnerables", en un contexto en el que se espera que, aunque la temporada de lluvias del Gu --entre abril y junio-- deriva en unas lluvias por encima de lo normal, se calcula que cerca de 125.000 personas se verán desplazadas por la sequía durante el segundo trimestre de 2026.

El organismo ha manifestado que los distritos de Baidoa, Dayniile, Kahda y Dinsur figuran entre los más afectados por la sequía, unas zonas en las que la sequía está aumentando el hambre e incrementando la presión sobre una infraestructura ya limitada, después de unas lluvias por debajo de la media durante la temporada de Deyr de 2025 --entre octubre y diciembre-- y una temporada secta "inusualmente dura" en 2025.

El OIM ha señalado que "las fuentes de agua se han agotado, las condiciones de pastoreo se han deteriorado y la producción agrícola se ha reducido drásticamente en algunas partes del país, lo que ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de agua, alimentos y ayuda", al tiempo que ha afirmado que los desplazamientos previstos para los próximos meses llegarán a ciudades más pobladas y con mejores servicios.

Sin embargo, ha advertido que incluso estos centros urbanos carecen de la capacidad suficiente para absorber un rápido aumento de la población, lo que está forzando a los desplazados a vivir en asentamientos informales que carecen igualmente de servicios básicos, mientras siguen disminuyendo los recursos disponibles.

Por todo ello, el organismo ha reclamado un apoyo "urgente y sostenido" para "abordar los crecientes impactos". "Incrementar la asistencia humanitaria para salvar vidas sigue siendo fundamental, junto con una mayor inversión en infraestructura hídrica, resiliencia ante la sequía y medios de subsistencia resilientes al clima que ayuden a las comunidades a resistir futuras crisis", ha zanjado.