Al Shara denuncia la dificultad para lograr un pacto de seguridad con Israel

Archivo - El presidente de Siria, Ahmed al Shara. - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha denunciado la dificultad para lograr un pacto de seguridad con Israel, después de que ocupara partes de Siria durante la inestabilidad en el país a finales de 2024 con la ofensiva del grupo yihadista Hayat Tahir al Sham (HTS) que acabó derrocando al entonces mandatario Bashar al Assad.

En una entrevista con la agencia Anatolia, en el marco de su visita a Turquía, Al Shara ha defendido que su política se centra en el desarrollo y la reconstrucción y "eso requiere estabilidad", algo que lamenta que Israel no respeta con sus ataques y posiciones en territorio sirio.

"Israel ha respondido a Siria con gran brutalidad, atacando numerosos puntos del país, violando su soberanía y ocupando partes del territorio adyacente a los ya ocupados Altos del Golán", ha afirmado el mandatario sirio sobre el territorio estratégico arrebatado a Siria durante la Guerra de los Seis Días en 1967.

En este sentido, ha defendido que Damasco ha optado por "la vía diplomática" y está trabajando para que, a través de la comunidad internacional, "evitar una mayor escalada". "Especialmente tras el enorme agotamiento que ha sufrido el pueblo sirio durante los últimos 14 años", ha subrayado en referencia a la guerra civil siria tras el levantamiento contra Al Assad.

De esta forma ha reiterado que Siria busca un acuerdo de seguridad negociado con Israel que ponga fin a esta situación. "Estamos seriamente comprometidos con alcanzar un acuerdo de seguridad que preserve la estabilidad regional". ha añadido, para indicar que las negociaciones "avanzan con gran dificultad" debido a que Israel no renuncia a mantener "una presencia en suelo sirio".

Al Shara se ha pronunciado igualmente sobre la situación en Líbano, donde Israel ha atacado Beirut y el sur del país alegando su lucha contra la milicia chií de Hezbola, incidiendo en que "existen muchas otras soluciones que no implican atacar directamente edificios e infraestructuras".

"Líbano no puede soportar un conflicto de esta magnitud. Vincular estos acontecimientos con el sur de Siria representa una gran amenaza para la seguridad regional, no solo para Siria", ha avisado el presidente interino sirio.

Al Shara abanderó a finales de 2024 la ofensiva final que acabó derrocando a Al Assad y puso fin a medio siglo de control familiar sobre el país. Desde entonces, Israel ha atacado Siria varias veces bajo el argumento de que allí siguen operando células pertenecientes a las milicias palestinas de Hamás o Yihad Islámica. Sin embargo, el presidente sirio no ha ido más allá de una denuncia verbal.