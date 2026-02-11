Sheinbaum afea que una integrante de la CIDH participe en México de manera extraoficial en actos contra Cuba

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afeado que la activista cubana Rosa María Payá, en calidad de integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haya visitado el país sin informar a las autoridades para participar en actos de la oposición en contra del Gobierno de la isla.

"Si vienen a nombre de la Comisión no puede militar a favor de una u otra causa, sino a revisar si hay quejas", ha explicado Sheinbaum en rueda de prensa en respuesta a la información que ha publicado el diario 'La Jornada' acerca de una última visita para participar en un foro, del que la CIDH ni ella dejaron constancia oficial.

Sheinbaum ha remarcado que no es partidaria de aplicar el artículo 33 de la Constitución que permite expulsar a los extranjeros que se inmiscuyen en asuntos políticos internos y que "no se trata de censurar a nadie, sino de informar".

En ese sentido, ha aprovechado para reiterar que en México se respeta la libertad de expresión, a pesar de que son cada vez más los medios digitales que difunden "falsedades" con el único objetivo de "denostar al Gobierno".

Rosa María Payá, hija del conocido opositor cubano ya fallecido Oswaldo Payá, fue elegida por el pleno de la Organización de Estados Americano (OEA) a propuesta de Estados Unidos para formar parte de la CIDH.

NUEVA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA A CUBA

Sheinbaum también ha adelantado en la rueda de prensa de este miércoles que hay otro envío de ayuda humanitaria previsto para enviar a Cuba, mientras se espera que los primeros dos buques lleguen a la isla este jueves.

La presidenta ha destacado que grupos de la sociedad civil mexicana están organizando colectas populares para recoger víveres que serán enviados a la isla, aunque está por ver si pueden sumarse a la carga de los buques de la Marina.

Mientras continúan estos envíos, el Gobierno mexicano busca negociar con Estados Unidos la posibilidad de retomar la entrega de combustible a Cuba sin sufrir los aranceles con los que el presidente Donald Trump amenazó a los países que pretendieran ayudar a superar el desabastecimiento que sufre la isla.