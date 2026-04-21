Sheinbaum dice que el atacante de la pirámide de Teotihuacán "estaba influenciado por episodios del exterior"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado este martes que el atacante de la pirámide de Teotihuacán tuviera vínculos con el crimen organizado y ha afirmado que el asalto, que dejó un turista muerto y otros trece heridos, "estaba influenciado en episodios que ocurrieron en el exterior".

Sheinbaum ha reconocido que a partir de lo ocurrido el lunes se ampliarán los sistemas de seguridad de este tipo de zonas arqueológicas de todo el país, una vez no se había planteado tal posibilidad hasta ahora. "Este caso nos hace reforzar todas las medidas", ha dicho en su rueda de prensa matutina de este martes.

En ese sentido, ha informado de que agentes de la Guardia Nacional y de las fuerzas federales se encargarán de reforzar la vigilancia en este tipo de espacios a la espera de que se coloquen arcos detectores de metales, recoge 'El Universal'.

"Este episodio tiene que ver con una persona que tenía problemas psicológicos", ha dicho la presidenta mexicana, que ha señalado que episodios así pone de relevancia la necesidad también de incidir en políticas de salud mental y por ello tiene previsto presentar el miércoles un nuevo programa estatal en este sentido.

El fiscal general del Estado de México, José Luis Sánchez Martínez, ha intervenido para explicar que el asaltante, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, portaba varias armas y literatura que hacían referencia a la matanza de Columbine, en la que dos jóvenes irrumpieron hace ahora 27 años en su instituto de Colorado, Estados Unidos, matando a doce compañeros y un docente.

Hasta catorce disparos efectuó Ramírez con un arma que data de la década de los 60 del pasado siglo. Sheinbaum ha adelantado que se pondrán en marcha nuevamente campañas públicas en contra del porte de armas de fuego en áreas comunes.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, ha confirmado que Ramírez se quitó la vida después de que fuera herido en una pierna por agentes de la Guardia Nacional que acudieron a Teotihuacán.

Ramírez actuó solo y llegó a esta conocida zona arqueológica, ubicada a unos 50 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, un día antes desde su localidad natal de Tlapa, en Guerrero. Los hechos duraron alrededor de una hora. Una turista canadiense murió víctima de un impacto de bala en la cavidad torácica, ha contado.

Las autoridades mexicanas han informado de que siete de los trece heridos continúan recibiendo atención médica. Sheinbaum, por su parte, ha garantizado que todas ellas están fuera de peligro. Asimismo, ha agradecido a las autoridades locales su rápida actuación.