Sheinbaum presentará una iniciativa para retirar el fuero de los congresistas: "Eso es del pasado"

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentará en 2026 una propuesta para retirar el fuero de los congresistas como parte de la próxima reforma electoral."¿Por qué tiene que haberlo? Es del pasado, la presidenta no tiene fuero pues tampoco los diputados y senadores", ha dicho la mandataria.

Sheinbaum ha informado de que en febrero se presentará dicha propuesta con la que espera se puedan fortalecer la rendición de cuentas y los mecanismos para combatir la impunidad del Legislativo, en sintonía con la pretensión del Gobierno de reformar las instituciones democráticas mexicanas.

La propuesta es parte del paquete de reformas que el Gobierno presentará en los próximos meses al Congreso. Sheinbaum ha insistido en que bajo su mandato no se tolerarán los privilegios, entre ellos el fuero legislativo que tradicionalmente ha servido para evadir responsabilidades legales.