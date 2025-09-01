Sheinbaum reivindica los avances en reducción de la pobreza o seguridad en su primer año al frente de México

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado este lunes su primer informe de gobierno coincidiendo con el primer año de su sexenio, en el que ha destacado los logros en materia de reducción de la pobreza, vivienda, seguridad o política exterior.

Uno de los hitos más destacados por Sheinbaum ha sido la reducción de la pobreza, que pasó del 41,9 al 29,5 por ciento en 2024, lo que upone el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años". "La desigualdad también se redujo significativamente, colocándonos como el segundo país con menor desigualdad de América después de Canadá. Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal", ha resaltado.

En materia de seguridad, la presidenta mexicana ha asegurado que los homicidos han caído un 25 por ciento hasta una media de 22 asesinatos al día. Además se habrían reducido un 20 por ciento los delitos de alto impacto en los últimos once meses.

"No haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza, sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados", ha afirmado.

Por otra parte, ha destacado que el salario mínimo ha aumentado en un 12 por ciento y se ha dotado de nuevos derechos con la reforma para inscribir a los trabajadores por aplicación en el Seguro Social.

En vivienda, ha reiterado que se construirán 1,7 millones de viviendas durante el sexenio, con especial atención a las personas de escasos recursos y de grupos vulnerables.

En cuanto a la política exterior, Sheinbaum ha destacado que México tiene el menor porcentajes de tarifas arancelarias con respecto a Estados Unidos. "Frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de los Estados Unidos, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo", ha asegurado.

"Vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo vale la pena dar cada hora" porque "México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso y celebró que sea un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario", ha concluido su mensaje.