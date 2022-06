Sindicatos policiales piden a Lula incluir sus demandas para evitar una adhesión total a Bolsonaro

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos policiales cercanos al Partido de los Trabajadores (PT) han solicitado al precandidato para las elecciones de octubre y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, hacerse eco de algunas de sus demandas para evitar que la institución acabe por asociarse definitivamente al presidente, Jair Bolsonaro.

El temor de algunos agentes y organizaciones sindicales es que la falta de diálogo y las dificultades para incluir algunas de sus demandas en el programa del posible nuevo gobierno del PT empuje a los cuerpos policiales a hacer suyo el mensaje del presidente Bolsonaro, en especial ahora que encabeza su particular cruzada contra el sistema electoral y de votación brasileños.

A su paso por Porto Alegre para reunirse con organizaciones afines y potenciales electores, representantes de sindicatos policiales solicitaron a Lula que pusiera especial atención a la comunicación con los agentes, cuenta el diario 'O Globo'.

En contraste con el tiempo que dedicó a dialogar con la militancia, así como con otras organizaciones --educativas, culturales, cooperativas-- los sindicatos policiales y de seguridad han lamentado que el expresidente Lula apenas les dedicara quince minutos de los dos días que pasó en Porto Alegre.

En general, le hicieron ver la preocupación que existe en sectores de la Policía brasileña por algunas de sus últimas declaraciones, como aquellas en las que aseguró que a Bolsonaro "no le gustan las personas, le gustan los policías" y por las que ya pidió perdón. A su vez, le han alertado del temor de que se produzcan casos de insubordinación si no mejora la comunicación y no acomete algunas de sus demandas.