Siria confirma un muerto y más de 35 heridos por las explosiones en Damasco durante la visita de Macron

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara (izquierda), recibe en Damasco al presidente de Francia, Emmanuel Macron (derecha), el 7 de julio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han confirmado este miércoles un muerto y más de 35 heridos a causa de las dos explosiones registradas el martes en la capital, Damasco, concretamente cerca del hotel en el que se alojaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita oficial al país.

El Ministerio de Sanidad sirio ha resaltado en su balance que hasta ahora se ha confirmado un fallecido y 36 heridos, entre los que figuran 31 en estado leve que ya han recibido el alto. Los otros cinco están ingresados en estado estable, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Previamente, el Ministerio del Interior sirio especificó que las explosiones tuvieron lugar cerca del Ministerio de Turismo, en cuyos alrededores se encuentra el hotel Four Seasons en el que estaba alojado Macron. Así, apuntó que uno de los artefactos estaba colocado en el interior de un vehículo aparcado en la zona, mientras que el otro estaba dentro de una papelera, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos ataques.

La cartera recalcó que los puntos en los que estallaron las bombas estaban "fuera del perímetro de seguridad" establecido por la visita de Macron, quien se había desplazado previamente al Palacio del Pueblo para reunirse con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, sin que su agenda sufriera cambios.

Macron se convirtió así en el primer jefe de Estado de un país miembro de la Unión Europea (UE) en realizar una visita país asiático desde la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), considerado entonces como terrorista y liderado por el propio Al Shara.