Siria y facciones drusas de Sueida acometen un primer intercambio de unos 60 prisioneros tras los combates de 2025

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria y facciones drusas que controlan la ciudad de Sueida, en el sur del país, han llevado a cabo este jueves su primer intercambio de prisioneros desde los enfrentamientos registrados en julio de 2025, que se saldaron con varios cientos de muertos, en medio de denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos y violencia sectaria.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha ejercido labores de facilitación, ha afirmado que un total de 86 personas han sido liberadas como parte del acuerdo, 61 de los cuales han sido entregados por las autoridades, mientras que 25 han sido excarcelados por las fuerzas drusas.

"Nos gustaría dar las gracias a todas las partes que desempeñaron un papel en la reunificación de las familias que pasaron meses esperando ansiosamente a sus parientes", ha afirmado el jefe de la delegación del CICR en Siria, Stephan Sakalian, según un comunicado publicado por el organismo.

Así, ha subrayado que "el CICR espera que esta operación abra el camino a posibles nuevas liberaciones y al diálogo entre todas las partes sobre otras preocupaciones humanitarias, incluido el destino y el paradero de las personas desaparecidas en relación con las hostilidades en el sur de Siria desde julio de 2025".

El organismo ha recalcado que ha llevado a cabo esta operación a petición de las partes, como intermediario neutral, al tiempo que ha incidido en que ha priorizado que se tratada de un traslado seguro y digno, incluida la presencia de personal médico para dar atención en caso de que fuera necesaria.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país, cifró en más de 2.000 los muertos por los enfrentamientos en Sueida --protagonizados por milicias drusas y beduinas, estas últimas respaldadas por las fuerzas de Damasco--, incluidos cerca de 800 civiles drusos.

Las autoridades instauradas en diciembre tras la caída de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) han hecho frente a diversos problemas de seguridad, algunos de ellos de tinte sectario, pese a las promesas de Ahmed al Shara -- antiguo líder de HTS conocido previamente como 'Abú Mohamed al Golani'-- para estabilizar la situación.