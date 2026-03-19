Siria y fuerzas kurdas acometen un intercambio de 300 prisioneros tras el alto el fuego de enero

Archivo - Las fuerzas de seguridad sirias entran en la ciudad de Hasaka, en el noreste, como parte del acuerdo alcanzado con las fuerzas kurdas - Europa Press/Contacto/Monsef Memari - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en el noreste del país, han llevado a cabo este jueves un intercambio que comprende la liberación de hasta 600 prisioneros, como parte del acuerdo firmado a finales de enero entre Damasco y las fuerzas kurdas.

Un nuevo grupo de 300 prisioneros del Gobierno central han llegado este jueves a la ciudad de Hasaka, procedentes de distintas localidades como Kobane, Afrín, Deir Ezzor, Al Shadadi y Alepo, detenidos durante la última escalada de enfrentamientos entre los dos bandos.

Mientras, las FDS han liberado al mismo número de personas que permanecían en las cárceles de Qamishli y Hasaka y que han sido posteriormente trasladados a la localidad de Shadadi, según ha confirmado Ahmed al Hilali, representante de Damasco para la implementación del acuerdo con las FDS, en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA.

Este intercambio forma parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado por el Gobierno de Ahmed al Shara y las FDS que comprende por encima de todo un "entendimiento" a nivel militar, sobre todo la esperada integración de los combatientes kurdos en la estructura del Ejército sirio y, a nivel político, con la incorporación de las autoridades kurdas del noreste de Siria al ordenamiento nacional.