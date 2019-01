Al Sisi admite que Egipto mantiene una estrecha coordinación con Israel en la península del Sinaí

Publicado 07/01/2019 2:59:38 CET

WASHINGTON, 7 Ene. (Reuters/EP) -

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha admitido este domingo que el país mantiene una estrecha coordinación en materia de seguridad con Israel en la península del Sinaí.

Las declaraciones hechas por el dirigente egipcio durante una entrevista al programa de televisión estadounidense de la CBS '60 minutos' podrían levantar la polémica en El Cairo, que había pedido al programa no emitirla.

Bajo la Administración de Al Sisi, Egipto ha cooperado con Israel en materia de seguridad en el Sinaí, una desértica península desmilitarizada en el marco del tratado de paz alcanzado entre las partes.

"La Fuerza Aérea a veces necesita cruzar al lado israelí. Y por eso tenemos una amplia gama de coordinación con los israelíes", ha manifestado al Sisi.

El presidente egipcio ha prometido en varias ocasiones derrotar a los milicianos en la zona y restaurar la seguridad tras años de inestabilidad.

Por otra parte, ha asegurado que no existen presos políticos en Egipto. "No sé de donde sacan eso, no los hay", ha expresado. "Siempre que hay una minoría que intenta imponer su ideología extremista... Tenemos que intervenir independientemente del número", ha añadido.