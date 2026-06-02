La socialdemócrata Frederiksen forma gobierno de centro-izquierda en minoría y volverá a dirigir Dinamarca

Archivo - La primera ministra en funciones de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra en funciones de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, volverá a dirigir el Ejecutivo danés, si bien lo hará con un Gobierno en minoría tras alcanzar un pacto con otros dos de los partidos del bloque de izquierdas, el socialdemócrata-verde Izquierda Verde y el Partido Social Liberal (Radikale Venstre), a los que ha sumado a la formación centrista Los Moderados, una propuesta a la que el rey Federico X de Dinamarca ya ha dado el visto bueno.

"Acabo de reunirme con Su Majestad el Rey y le he anunciado que se puede formar un Gobierno integrado por los socialdemócratas, Izquierda Verde, Los Moderados y el Partido Social Liberal", ha anunciado Frederiksen en redes sociales a última hora del lunes.

En la misma publicación, la dirigente socialdemócrata ha indicado que "mañana" martes compartirá más información acerca de "las bases políticas" del acuerdo. Con todo, ha subrayado que "es una política que beneficia tanto a los daneses actuales como a las generaciones futuras y a los animales".

"Tras largas negociaciones, tengo muchas ganas de trabajar por nuestro querido país. Espero que me acompañen mañana", ha expresado en un mensaje en el que también ha indicado que ya ha informado al rey Federico X del pacto de gobernación.

De hecho, la Casa Real ha publicado un comunicado al respecto en el que se hace eco de la conversación entre ambos responsables, en la cual Frederiksen ha informado al monarca de que "ha mantenido negociaciones con los representantes de los partidos en el Folketing (el Parlamento danés) y que, bajo su liderazgo, podría formarse un Gobierno integrado por representantes de los socialdemócratas, Izquierda Verde, Los Moderados y el Partido Social Liberal, que cuenta con el apoyo de una mayoría en el Folketing".

"Su Majestad el Rey ha solicitado, por lo tanto, a la primera ministra interina, Mette Frederiksen, que forme dicho Gobierno", reza la nota, que anuncia además que el monarca recibirá al nuevo Ejecutivo el miércoles 3 de junio de 2026 por la mañana.

La líder socialdemócrata encarará de este modo su tercer mandato, si bien lo hará en minoría: suma un total de 82 escaños --38 de Socialdemócratas, 20 de Izquierda Verde, 14 de Los Moderados y 10 del Partido Social Liberal--, ocho asientos por debajo de los 90 necesarios para la mayoría absoluta parlamentaria.

Es un pacto que, además, destaca por desprenderse de dos de las formaciones del bloque de izquierdas liderado por Frederiksen que alcanzó 84 diputados en las elecciones de febrero. Se trata de los ecosocialistas de la Alianza Roja-Verde (11 asientos) y el europeísta Alternativa (5).

Contar con el apoyo puntual de la formación ecosocialista será una de las claves de gobernabilidad bajo el nuevo gabinete, aunque la Alianza ha anunciado en redes el lunes por la noche que tendrá "grandes noticias para Dinamarca" el martes, sin precisar de qué tipo.

En las negociaciones mantenidas tanto por la dirigente socialdemócrata como, en semanas anteriores, por el líder del partido liberal de derecha Venstre, Troels Lund Poulsen, ha sido un actor clave el ex primer ministro y actual jefe de Exteriores, Lars Lökke Rasmussen, que lidera Los Moderados y ha mantenido conversaciones para formar Gobierno con ambos lados del espectro político, para finalmente decantarse por un gabinete escorado a la izquierda, en línea con los ejecutivos que desde 2019 ha comandado Frederiksen.