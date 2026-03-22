Los socialistas conservan París en la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas

Édouard Philippe gana en Le Havre y consolida su posición para una posible candidatura presidencial

La extrema derecha multiplica sus cargos electos y centro y derecha consolidan su alianza

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de París, Emmanuel Grégoire, ha logrado imponerse respaldado por una coalición de izquierdas en la segunda vuelta de las elecciones municipales celebrada este domingo que ha deparado resultados muy diversos en las principales ciudades francesas.

"París ha decidido mantenerse fiel a su historia", ha proclamado Grégoire tras conocerse las proyecciones que le otorgan en torno al 50% de votos, por delante del 39% de la exministra conservadora Rachida Dati. Muy lejos queda la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, que ha obtenido un 9,9%.

Grégoire sucederá así a la gaditana Anne Hidalgo, quien ha celebrado la "gran victoria" de la izquierda en un momento de ascenso de candidaturas de extrema derecha.

"No he logrado convencer a la gente de que el cambio era posible y necesario", ha declarado por su parte la derrotada Rachida Dati. "El equipo saliente no puede ignorar las expectativas de cambio expresadas por cientos de miles de parisinos", ha apelado.

Destaca también por su relevancia política la reelección del ex primer ministro Édouard Philippe en El Havre con un 47,71% de votos, por delante del Jean-Paul Lecoq (Partido Comunista Frances, PCF, 41,17%) y el candidato de extrema derecha Franck Keller (11,12%), según datos del estudio de Elabe-Berger Levrault para BFMTV, RMC y 'Le Figaro'.

"La confianza del pueblo de Le Havre me honra", ha declarado Philippe en su primera intervención pública tras la votación. Todas las quinielas apuntan a que Philippe se presentará como candidato presidencial en los comicios previstos para 2027.

En Marsella, Benoît Payan, quien lidera una coalición de izquierda sin La Francia Insumisa, habría logrado un 54% de apoyo y derrotaría así al candidato de la Agrupación Nacional, Franck Allisio (40,4%). Martine Vassal, de Los Republicanos obtuvo un 4,8% de votos.

Es relevante también la victoria de Éric Ciotti al frente de una coalición de Unión de Demócratas por la República y Agrupación Nacional (46,2%), por delante del alcalde saliente y antiguo mentor de Ciotti, Christian Estrosi (Horizontes, 38,1%). La candidata de izquierda, Juliette Chesnel-Le Roux se queda en el 15,7%.

En Lyon se espera que conserve el cargo de primer edil el ecologista Grégory Doucet (53%), por delante de Jean-Michel Aulas, un independiente respaldado por el centro-derecha (46%), según la estimación de Ipsos BVA e Ifop-Fiducial.

El líder del Partido Socialista Francés, Olivier Faure, ha cargado veladamente contra La Francia Insumisa (LFI) tras la derrota de alcaldes socialistas que se habían aliado con LFI, como los de Brest y Clermont-Ferrand. "La provocación escandalosa, la incitación indiscriminada al conflicto y los estallidos antisemitas no conducen a ninguna parte", ha afirmado en su primera reacción a los resultados de las municipales.

Faure considera que hay "facciones de izquierda irreconciliables" y ha apelado a la unidad de la izquierda "en torno a principios claros", con "aquellos que comprenden claramente los problemas y se niegan a seguir ciegamente el ruido y la furia".

Por su parte, el coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, ha resaltado el "avance" y el "rotundo éxito" de sus candidatos que se "confirma, amplifica y fortalece" a un año de las presidenciales.

"Esta movilización es una verdadera demostración de fuerza política decisiva de cara a las próximas elecciones presidenciales", ha subrayado. En las elecciones a la jefatura del Estado "la nueva Francia puede barrer con (el presidente Emmanuel) Macron y sus desastrosas políticas", ha augurado.

Mientras, en la Agrupación Nacional han puesto en valor la "cosecha increíble". "Hemos obtenido una cosecha increíble. Hemos multiplicado por 13 el número de cargos municipales electos", ha resaltado el vicepresidente de la Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, en declaraciones a TF1.

En el tercer sector, el centrista y conservador, han obtenido buenos resultados uniendo fuerzas. "En las elecciones presidenciales de 2027 necesitamos un único candidato", ha destacado el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. "En Tourcoing, estuvimos unidos y ganamos. Necesitamos un candidato de la derecha y del centro, y quizás incluso de la izquierda republicana que rechaza a La Francia Insumisa. En Tourcoing, nos han votado", ha argumentado.