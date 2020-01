El socio imputado de Giuliani dice que Trump "sabía exactamente todo" lo que hacía su abogado en Ucrania

Publicado 16/01/2020 15:42:26 CET

WASHINGTON, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lev Parnas, el socio imputado de Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, ha asegurado que el presidente de Estados Unidos "sabía exactamente todo" lo que hacía su letrado en Ucrania para presionar a las autoridades locales con el objetivo de que anunciaran una investigación sobre Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden.

"Me estoy apostando toda mi vida a que Trump sabía exactamente todo lo que estaba haciendo Rudy Giuliani en Ucrania", ha dicho Lev Parnas, en una entrevista concedida al diario 'The New York Times', después de que su abogado entregara documentos y mensajes que muestran las maniobras de Giuliani para intentar reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para forzarle a investigar a Biden.

Parnas, un ciudadano ucraniano nacionalizado estadounidense, se ha mostrado arrepentido por haber confiado en Trump y en Giuliani, el abogado personal del presidente y el principal arquitecto de la campaña de presión para obligar a las autoridades ucranianas a anunciar una investigación sobre el papel de Hunter Biden en la empresa gasística Burisma.

Los documentos y mensajes entregados a la Cámara de Representantes de Estados Unidos muestran que Parnas estuvo en contacto para hablar de sus gestiones en Ucrania con Tom Hicks, un donante y amigo de la familia Trump, y con Joseph Ahearn, que ha recaudado dinero para grupos políticos partidarios de Trump.

Parnas ha señalado que no llegó a hablar directamente con Trump sobre sus gestiones pero se reunió con él en varias ocasiones y que Giuliani le dijo que el presidente de Estados Unidos estaba al tanto de lo que estaba haciendo.

Parnas ha mencionado en concreto los mensajes de texto publicados esta semana por la Casa Blanca en los que Giuliani se refiere a las gestiones para conseguir un visado para un exalto cargo ucraniano que realizó acusaciones de corrupción contra Biden. En los mensajes, el abogado personal de Trump se jacta de sus gestiones para conseguir el visado. "Esto va a funcionar, tengo al 'número uno' en ello", señala. Según Parnas, esa mención se refiere al presidente de Estados Unidos.

"Mi mayor lamento es haber confiado tanto", ha indicado el socio imputado de Giuliani. "Pensé que estaba siendo un patriota y que estaba ayudando al presidente", ha argumentado, antes de señalar que al escuchar al presidente y a su abogado pensó que él no se metería en "problemas" y que no estaba haciendo "nada mal".