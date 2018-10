Sólo el 17,6 por ciento de los cubanos considera que la reforma constitucional mejorará su calidad de vida

Publicado 26/07/2018 4:02:00 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de una encuesta realizada por el Grupo de Estudio de las Dinámicas Sociales-CUBA del Observatorio Cubano de Derechos Humanos muestra que tan sólo el 17,6 por ciento de los cubanos considera que la reforma de la Constitución mejorará su calidad de vida.

La mayoría de los encuestados, el 57,8 por ciento, considera, además, que debería eliminarse "el papel rector del Partido Comunista de Cuba" y un 62,3 por ciento estima que la nueva Carta Magna debería permitir el multipartidismo.

El pasado domingo los 605 diputados cubanos que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) aprobaron por unanimidad el proyecto de Reforma Constitucional, que se someterá a consulta popular del 13 de agosto hasta el 15 de noviembre.

No obstante, la encuesta muestra que la mayoría de la población no confía en gran medida en los cambios que puedan venir del Gobierno ahora que Miguel Díaz-Canel ha llegado al poder. Entre los menores de 30 años, un 35,2 por ciento no cree posible que la situación mejore para los cubanos de cara al futuro.

En relación con las prioridades frente a la reforma, un gran número de cubanos ha expresado su preocupación económica y social. La sanidad y la educación figuran como la principal preocupación para un 77,6 por ciento de los encuestados.

Así, el 77,4 por ciento prioriza el derecho a la vivienda, el acceso al agua potable y a una alimentación adecuada. La preocupación por tener un trabajo y pensión decentes gira en torno al 61 por ciento.

El derecho a la libertad de expresión, prensa y asociación figura como principal inquietud (61 por ciento) de aquellos que tienen menos de 30 años.