Somalia anuncia la muerte de más de 40 supuestos miembros de Al Shabaab al norte de Mogadiscio

Archivo - Militares del Ejército de Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este jueves la muerte de más de 40 supuestos miembros de Al Shabaab en una operación llevada a cabo contra el grupo terrorista junto a fuerzas ugandesas de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) en la región de Bajo Shabelle.

El Ministerio de Defensa somalí ha señalado en un comunicado que la operación ha sido lanzada en Mubarak, al norte de la capital, Mogadiscio, y ha agregado que durante los combates murieron "más de 40 milicianos de Al Shabaab", mientras que "muchos más resultaron heridos".

"Mubarak está entre las áreas estratégicas liberadas de los terroristas durante el mes sagrado de Ramadán y hay esfuerzos en marcha para restaurar la zona y reabrir carreteras fundamentales que estaban previamente bloqueadas por el grupo", ha explicado.

En este sentido ha hecho hincapié en que las tropas somalíes "continuarán llevando a cabo operaciones sostenidas contra Al Shabaab para garantizar la seguridad de los civiles y eliminar a los elementos terroristas allá donde intenten esconderse", sin que la AUSSOM se haya pronunciado por ahora sobre esta última operación.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.