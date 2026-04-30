Somalia mata a más de 20 presuntos miembros de Al Shabaab en una operación con "apoyo" internacional

Archivo - Militares del Ejército de Somalia durante un desfile en la capital, Mogadiscio,en 2017 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha anunciado la muerte de más de una veintena de presuntos miembros de Al Shabaab, un grupo vinculado a la organización terrorista Al Shabaab, en una operación "con apoyo de socios internacionales" en la región de Bajo Shabelle, situada al sur de la capital, Mogadiscio.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado que la operación, "que implicó enfrentamientos por tierra y bombardeos", tuvo su epicentro en Buulo Cabdalla, antes de subrayar que se saldó con la muerte de 22 supuestos milicianos, incluido un alto cargo de Al Shabaab identificado como Cabdiraxmaan Jiri.

Asimismo, ha recalcado que las Fuerzas Armadas somalíes "siguen comprometidas con intensificar las operaciones de este tipo" para "eliminar" a Al Shabaab y "reforzar la seguridad del país", al tiempo que ha dado las gracias a sus socios internacionales por "su continuado apoyo a las operaciones destinadas a hacer avanzar la paz y la estabilidad en Somalia".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.