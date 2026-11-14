SPD, La Izquierda y Los Verdes aprueban el acuerdo para gobernar Mecklemburgo-Pomerania Occidental

Archivo - La líder del SPD en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig (archivo) - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), La Izquierda y Los Verdes han aprobado un acuerdo de coalición para gobernar el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental tras las elecciones del pasado 20 de septiembre.

El documento pactado, de 133 páginas, ha sido aprobado por amplia mayoría este sábado por SPD y Los Verdes, mientras que La Izquierda ya había dado el 'sí' en la tarde del viernes.

El acuerdo se firmará esta misma tarde en el Museo Estatal Pomerano de Greifswald y situará de nuevo al frente del gobierno regional a la socialdemócrata Manuela Schwesig, uno de los pesos pesados de la formación de centro-izquierda. El próximo lunes se confirmará su reelección en el Parlamento regional.

El acuerdo es el resultado de seis semanas de negociación, un periodo corto teniendo en cuenta la extensión de las negociaciones en otros territorios como Berlín o Sajonia-Anhalt, que votaron en la misma fecha.

El partido Alternativa para Alemania (AfD) fue la formación más votada en Mecklemburgo-Pomerania Occidental con un 38,3% de votos, por delante del SPD (35,4%). Muy lejos se sitúa la tercera fuerza política, La Izquierda (6,5%), mientras que Los Verdes lograron un 5,5%. La Unión Demócrata Cristiana (CDU) obtuvo un 4,9%, la misma cifra que BSW (4,9%), por lo que estos dos últimos partidos quedaron sin representación por no llegar al 5% mínimo fijado por la legislación electoral.