Starmer condena los ataques contra EAU y pide a Irán negociaciones "activas" para mantener el alto el fuego

Archivo - El primer ministro británico, Keir Starmer. - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha condenado este martes los ataques con misiles y drones ejecutados el lunes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), achacados a Irán por las autoridades del país, y ha reclamado a Teherán que "participe activamente en unas negociaciones" para mantener en pie el alto el fuego.

"Reino Unido condena los ataques con drones y misiles dirigidos contra EAU. Como comenté el mes pasado durante mi visita a la región, la estabilidad en el Golfo (Pérsico) afecta directamente a Reino Unido", ha subrayado Starmer, según un comunicado publicado por su oficina.

Así, ha mostrado la "solidaridad" de Londres con EAU y ha adelantado que las fuerzas británicas "seguirán apoyando la defensa de los socios" en el golfo Pérsico.

"Esta escalada debe detenerse. Irán debe participar activamente en las negociaciones para garantizar que el alto el fuego en Oriente Próximo perdure y se alcance una solución diplomática a largo plazo", ha zanjado el 'premier' británico.

Las autoridades emiratíes denunciaron el lunes un ataque con drones procedente de Irán contra instalaciones petroleras en Fuyaira y otro contra un buque vinculado a la petrolera Abu Dhani National Oil Company (ANDOC) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz. Asimismo, resaltó que había interceptado cerca de 20 proyectiles iraníes.