Starmer descarta dimitir tras el desplome de los laboristas en las elecciones locales de Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer. - Tom Nicholson/PA Wire/dpa

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha descartado este viernes dimitir tras las derrotas sufridas por el Partido Laborista en unas elecciones locales que han puesto en entredicho la continuidad del mandatario ante una ultraderecha que va ganando terreno de la mano de Nigel Farage y su partido Reform UK.

Tras conocer los primeros resultados, que ya aventuran un escenario político complejo para los laboristas, Starmer ha asegurado que seguirá al frente del Gobierno y que asumirá la responsabilidad de los "duros resultados" obtenidos en Inglaterra. "No voy a irme a ningún lado y sumir el país en el caos", ha aseverado.

"Déjenme ser claros, estos son resultados muy duros. Hemos perdido a representantes laboristas que son brillantes, gente que ha puesto mucho de sí misma en sus comunidades, en el partido y en el movimiento. Los votantes han enviado un mensaje sobre el tiempo de cambio, sobre cómo quieren que sus vidas mejoren. Yo fui elegido para hacer frente a estos desafíos y no voy a retirarme", ha apuntado en declaraciones recogidas por la cadena BBC.

En este sentido, ha defendido la idea de "recalcar ante el país la herencia tan difícil con la que nos hemos encontrado y los desafíos que hay por delante, pero no hemos hecho lo suficiente para convencer a la gente de que las cosas pueden ir a mejor, que sus vidas pueden ser mejores, y no voy a renunciar".

Así, ha recordado la gran victoria del Partido Laborista en las elecciones generales celebradas en julio de 2024: "Llevé al partido a esa victoria, que es un mandato de cinco años para cambiar el país". "Durante los próximos días veremos qué pasos podemos seguir", ha indicado. Además, ha confirmado que se presentará a las próximas elecciones generales y ha insistido en que "tiene intención de acabar su mandato".

Por su parte, Farage ha confesado en declaraciones recogidas por el diario 'The Guardian' que los resultados dados a conocer hasta ahora están "superando con creces" sus expectativas, al tiempo que ha celebrado la consecución de "porcentajes impresionantes en las antiguas zonas tradicionales del Partido Laborista".

"Está claro que los votantes laboristas están pasando directamente a apoyar Reform UK", ha celebrado la formación ultranacionalista en un mensaje en redes sociales en el cual ha asegurado estar "abriéndose paso en el 'muro rojo' de una forma que ni los encuestadores ni los expertos habían previsto".