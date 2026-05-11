Starmer reconoce "frustración" con su figura pero asegura que si dimite "sumiría en el caos" a Reino Unido

1085943.1.260.149.20260511123112 El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, junto a su esposa llegan a un colegio electoral en Westminster para votar en las elecciones locales del 7 de mayo. - Europa Press/Contacto/Ray Tang

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha reconocido este lunes "frustración" con su figura, tras los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales, aunque ha rechazado dimitir y ha apostado por darle la vuelta a la situación, tras incidir en que su marcha solo "sumirá en el "caos" a Reino Unido.

"Hay frustración en todo el país con el 'statu quo', que no está funcionando. Hay frustración porque la política no está funcionando para demasiada gente. Y sí, también hay cierta frustración conmigo; lo reconozco", ha asegurado Starmer en una rueda de prensa en la que ha abordado el desplome de su partido en unos comicios locales en los que ganó terreno la formación de ultraderecha, Reform, de la mano de Nigel Farage.

En todo caso, el primer ministro británico ha señalado que ese sentimiento se ha ido "acumulando durante muchísimos años entre personas que sienten que sus vidas no están mejorando", por lo que ha insistido en darle la vuelta a la situación, tanto desde el Gobierno como en su propio partido, donde estos resultados han vuelto a poner en entredicho su liderazgo.

"No voy a ocultar el hecho de que tengo detractores, incluso dentro de mi propio partido. Y tampoco voy a ocultar el hecho de que tengo que demostrarles que están equivocados. Y lo haré", ha afirmado, recordando que sus críticos en el seno del Partido Laborista también dudaron de su capacidad de ganar los comicios en julio de 2024. "Tuve quienes decían que no podíamos cambiar este partido y convertirlo en un partido capaz de ganar unas elecciones. Y les demostré que estaban equivocados", ha asegurado.

De todos modos Starmer ha descartado su dimisión, apuntando que el constante cambio de líderes de Ejecutivo durante la etapa del Partido Conservador, con cuatro primeros ministros en cinco años, entre 2019 y 2024, solo empeoró la situación de los ciudadanos británicos.

"Asumo la responsabilidad de no haberme marchado, de no haber sumido a nuestro país en el caos en el que los conservadores lo hundieron una y otra vez, un caos que causó un daño duradero a este país", ha indicado, para recalcar que a los laboristas "nunca se le perdonaría volver a infligirle eso al país".

RECUPERAR LA ILUSIÓN Y ACERCARSE A EUROPA

En su discurso, Starmer ha reconocido que parte de la crisis de imagen que vive su Ejecutivo se debe a que los jóvenes han dado la espalda al Gobierno después de que se les "ha fallado muchísimo", tanto en cuestiones de oportunidades laborales como de acceso a la vivienda.

Así las cosas, ha apuntado a la necesidad de ofrecer "esperanza" a los jóvenes en que pueden contar con un "futuro mejor", señalando para ello un mayor acercamiento a Europa para que "puedan trabajar, viajar y estudiar" de una manera que hasta ahora no ha sido posible tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que terminó de concretarse a principios de 2020.

"El último gobierno estuvo definido por la ruptura de nuestra relación con Europa. Este gobierno laborista estará definido por la reconstrucción de nuestra relación con Europa, por situar a Gran Bretaña en el corazón de Europa", ha afirmado, defendiendo que esta postura fortalecerá la economía, comercio y defensa de Reino Unido.

Starmer ha defendido como la "apuesta laborista" estar "hombro con hombro" con países que son los que "más comparten los intereses y valores". "Para nuestros jóvenes significa también algo más, porque el Brexit les arrebató la posibilidad de trabajar, estudiar y vivir fácilmente en Europa", ha afirmado.

El líder laborista ha indicado así que en la próxima cumbre con la UE, sin fecha todavía, marcará "una nueva dirección". "Quiero ofrecer algo mejor a nuestros jóvenes, devolverles esa esperanza, esa libertad y ese sentido de las posibilidades", ha subrayado, señalando que "un ambicioso programa de experiencias juveniles" sea parte del nuevo acuerdo con la UE, toda vez ha fijado este programa como "símbolo de una relación más fuerte y de un futuro más justo con los aliados más cercanos".