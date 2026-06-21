Starmer reflexiona sobre su futuro inmediato en familia y frente al desafecto de sus ministros

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido - Europa Press/Contacto/Wiktor Szymanowicz

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, atraviesa este fin de semana un crucial periodo de reflexión junto a familia en su residencia campestre de Chequers mientras crecen los rumores sobre la posibilidad de que este lunes acabe capitulando a semanas de presiones, ministros incluidos, y anuncie su dimisión.

La debacle laborista de las últimas elecciones municipales y el retorno a escena de su gran rival (y muy posiblemente sucesor si finalmente hay dimisión) Andy Burnham ha mellado de forma prácticamente irreparable la figura de Starmer. La cadena británica Sky News, citando fuentes propias, ha informado este domingo de que la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, ha sido la última integrante del gabinete que ha recomendado al primer ministro que deje el poder.

En una entrevista previa con la misma cadena, el ministro de Negocios, Peter Kyle, ha desmentido los rumores sobre la inminente dimisión de Starmer. "No tengo motivos para creer que sean ciertos", ha dicho, si bien ha confirmado que Starmer "está tomando su tiempo para reflexionar sobre las realidades, desafíos y oportunidades políticas".

De acuerdo con las fuentes de la cadena, las ministras Heidi Alexander (Transporte) y Shabana Mahmood (Interior), así como el ministro de Energía, Ed Miliband, también han pedido a Starmer que lo deje.

Starmer, mientras, guarda escrupuloso silencio con su familia y solo ha comparecido brevemente en redes sociales para felicitar a los británicos el Día del Padre. "Ser padre es mi mayor alegría. Hoy, estoy pensando en mi papá, y en el padre que soy para mis hijos gracias a él. Feliz Día del Padre", ha manifestado.