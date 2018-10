Steve Bannon afirma que "es el momento" para que Boris Johnson sustituya a Theresa May

Publicado 14/07/2018 20:24:56 CET

LONDRES, 14 Jul. (Reuters/EP) -

El exasesor de Donald Trump Steve Bannon ha afirmado que ahora "es el momento" de que el líder del Brexit Boris Johnson desafíe a Theresa May y la sustituya como primera ministra de Reino Unido para impulsar un Brexit "duro".

"Theresa May tiene muchas cualidades (pero) no sé si es la líder adecuada para este momento", ha afirmado Bannon en declarciones publicadas por el periódico británico 'The Daily Telegraph'.

Johnson fue la cara más visible durante la campaña a favor del Brexit para el referéndum de 2016 y dimitió el pasado 9 de julio como ministro de Asuntos Exteriores tras un acuerdo impuesto por May sobre la postura negociadora inicial de Reino Unido para el diálogo con Bruselas sobre la salida y que los radicales consideran que asume ya un Brexit "blando".

"Creo que el momento siempre llega. Es como con Donald Trump... La gente le desdeñaba (...). Ahora es el momento", ha afirmado en referencia a la oportunidad de Johnson para desplazar a May. "Si Boris Johnson lo piensa (...) hay un punto de inflexión", ha argumentado.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado a May abiertamente por su estrategia para el Brexit y ha afirmado que Johnson sería "un gran primer ministro".