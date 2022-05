Stoltenberg afirma que la adhesión de Finlandia "fortalecerá" a la OTAN y promete un proceso "rápido"

Archivo - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg - -/NATO/dpa - Archivo

BRUSELAS, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dado la bienvenida este jueves al apoyo de las autoridades de Finlandia al ingreso en la OTAN, asegurando que la adhesión del país escandinavo "fortalecerá" a la organización militar y prometiendo un proceso "suave y rápido".

El presidente y la primera ministra de Finlandia, Sauli Niinisto y Sanna Marin, respectivamente, han anunciado este jueves su apoyo a la posible adhesión del país a la OTAN, tras concluir el proceso parlamentario con el que las fuerzas políticas han cerrado filas sobre el ingreso en la OTAN.

"Finlandia es uno de los socios más cercanos a la OTAN, una democracia madura, miembro de la Unión Europea y un importante contribuyente a la seguridad euroatlántica", ha señalado el secretario general en unas declaraciones a las que ha tenido acceso Europa Press.

Si Finlandia termina presentado su solicitud, "será recibida calurosamente en la OTAN y su proceso de acceso será suave y rápido", ha asegurado Stoltenberg.

El ex primer ministro noruego ha afirmado que la entrada en la OTAN de Finlandia beneficiará a todas las partes. "Fortalecerá tanto a la seguridad de la OTAN como de Finlandia", ha indicado, apuntando que su proceso de adhesión demostraría que "la puerta de la OTAN está abierta" y que Helsinki toma decisiones sobre su propio futuro.

Ahora el país candidato debe emitir una 'carta de intención', que equivale a una solicitud de acceso y marca el inicio del proceso formal de adhesión. La entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN podría culminarse antes de final de año o principios de 2023, después de un proceso de negociaciones de tan solo unos días dada la cercanía de los dos países escandinavos con la Alianza Atlántica, aseguró un portavoz de la OTAN consultado por Europa Press.

Helsinki considera que la invasión rusa de Ucrania ha alterado el entorno de seguridad europeo y finlandés y ha dado un vuelco a la opinión pública del país, que hasta ahora tenia recelos sobre formar parte de la Alianza Atlántica.

"No había apoyo hasta ahora, pero esta primavera las cosas han cambiado, la gente siente ciertas amenazas, como el uso de armas no convencionales con las que las defensas nacionales no son suficiente y necesitas una mejor cooperación", ha señalado el ministro de Exteriores, Pekka Haavisto, para recalcar que ahora un 70 por ciento de la población finlandesa apoya dar el paso.