Sudán del Sur aplaza dos meses las primeras elecciones generales desde su independencia

Archivo - Bandera de Sudán del Sur - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Nacional (NEC) ha establecido el 11 de febrero de 2027 como nueva fecha para las elecciones generales inicialmente previstas para el 22 de diciembre de este año y ha anunciado que la apertura del registro de votantes, que podrá llevarse a cabo desde este mismo sábado y hasta el próximo 28 de noviembre.

El presidente de la NEC, Gabriel Bol Deng, ha comunicado el calendario durante una rueda de prensa celebrada Yuba, la capital, en la que ha precisado --según declaraciones recogidas por la prensa sursudanesa-- que la comisión ha mantenido consultas con las instituciones electorales competentes durante los últimos meses para preparar el proceso, conforme a su mandato constitucional.

El responsable ha explicado asimismo que la inscripción se realizará en 3.161 centros distribuidos entre los diez estados y las tres áreas administrativas, y ha instado a los ciudadanos que cumplan los requisitos a inscribirse y acudir a los centros correspondientes con documentación identificativa u otras pruebas válidas de identidad y edad.

"El registro de votantes es un paso fundamental para ejercer su derecho democrático al voto", ha subrayado Bol Deng, quien también ha reclamado la colaboración de comités electorales, fuerzas de seguridad, partidos políticos, organizaciones civiles, representantes comunitarios y medios de comunicación para promover la participación ciudadana.

En este sentido, ha destacado que la coordinación entre los distintos actores será "fundamental para garantizar un proceso de registro de votantes inclusivo, transparente y accesible".

CALENDARIO DE CAMPAÑA ACTUALIZADO

El calendario actualizado contempla la publicación del registro provisional de votantes el 29 de noviembre, su exposición entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre y la presentación de reclamaciones del 7 al 13 de diciembre. El censo definitivo se difundirá una vez resueltas las objeciones y eventuales recursos judiciales, mientras que su publicación está prevista para enero de 2027.

En cuanto a las candidaturas, los formularios para recoger apoyos estarán disponibles el 29 de noviembre y los aspirantes tendrán hasta el 13 de diciembre para reunir las firmas necesarias. La presentación de candidaturas se desarrollará del 14 al 20 de diciembre, y la relación definitiva de candidatos se publicará el 18 de enero, después del período de impugnaciones y de las correspondientes decisiones judiciales.

La campaña oficial arrancará el 27 de diciembre y concluirá el 9 de febrero, antes de la jornada de reflexión del 10 de febrero. El escrutinio y el anuncio de resultados en los colegios electorales se prolongarán durante los días 11 y 12, mientras que el procesamiento de los datos en los ámbitos estatal, administrativo y nacional se desarrollará entre el 13 y el 15 de febrero.

La proclamación definitiva tendrá lugar el día 15 y su publicación está prevista para el 16. La comisión ha previsto asimismo un período para resolver posibles disputas electorales que dará comienzo el 17 de febrero.

En caso de requerirse la celebración de una segunda vuelta o la repetición de la votación, la nueva cita electoral tendría lugar en abril de 2027, de acuerdo con los medios del país.

El reparto electoral mantiene 102 circunscripciones geográficas para la Asamblea Legislativa Nacional y 290 para las asambleas estatales, en unos comicios que supondrán las primeras elecciones generales del país desde su independencia en 2011, tras sucesivos aplazamientos y dificultades en la aplicación de aspectos fundamentales del acuerdo de paz.