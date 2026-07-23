Suecia lanza una estrategia para fortalecer su industria minera a fin de contrarrestar la dependencia de China

Archivo - La ministra de Finanzas sueca, Elisabeth Svantesson - Europa Press/Contacto/Ninni Andersson/Government O

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suecia ha lanzado este jueves una estrategia para fortalecer su industria minera a fin de contrarrestar la dependencia de China en un contexto geopolítico incierto donde el acceso a las materias primas se ha convertido en una cuestión "estratégica".

"Suecia y Europa ya no pueden depender de los minerales extraídos en países donde se ignoran los Derechos Humanos y el medio ambiente. Suecia cuenta con condiciones excepcionales para extraer los minerales necesarios para la electrificación, la digitalización y la modernización de la defensa de forma respetuosa con el medio ambiente", ha subrayado la ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, en un comunicado del Gobierno.

Por su parte, la titular de Energía e Industria, Ebba Busch, ha subrayado que el "acceso a los metales ya no es una política económica", sino de seguridad. "El Gobierno ha presentado una nueva estrategia minera para fortalecer nuestra competitividad, nuestra defensa y nuestra independencia", ha argüido.

De la misma forma, la ministra de Clima y Medio Ambiente, Romina Pourmokhtari, ha argüido que esta nueva estrategia sienta las bases "para una industria competitiva y libre de combustibles fósiles que contribuya tanto a la transición climática como a la resiliencia de Suecia" al respecto.

"La transición climática requiere grandes cantidades de metales y minerales. Suecia cuenta con buenas condiciones para contribuir a un suministro de materias primas más seguro y sostenible, pero una industria minera en crecimiento debe ir de la mano de altas exigencias en materia de respeto al medio ambiente, eficiencia en el uso de los recursos y reciclaje", ha dicho.

El sector minero sueco representa el 3,5% del PIB de Suecia y el 8% de sus exportaciones. Entre otras cuestiones, el Gobierno ha planteado que para 2030 se darán pasos importantes para facilitar la extracción de otros 13 metales y minerales estratégicos o críticos, además de los que ya se extraen en Suecia.