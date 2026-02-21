Suecia y Serbia instan a sus ciudadanos a salir de Irán

Archivo - Torre Azadi (Libertad) de Teherán - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Suecia y de Serbia han emplazado este sábado a sus ciudadanos a salir de Irán debido a la inestabilidad y en medio de las especulaciones de un inminente ataque militar estadounidense contra el país.

"La situación en Irán y la región es muy incierta. Por lo tanto, quisiera destacar la importancia de la recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores de no viajar a Irán y el enérgico llamamiento a los ciudadanos suecos que se encuentran en el país para que abandonen el país", ha apuntado la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Stenergard, en redes sociales.

Stenergard destaca que "todavía es posible salir de Irán por vía aérea y a través de pasos fronterizos", por lo que insta a los nacionales suecos a "salir de Irán ahora, mientras exista la oportunidad, y no esperar". Así, advierte de que quienes decidan permanecer en el país lo harán bajo su "responsabilidad personal" y de que el Ministerio de Asuntos Exteriores "no podrá ayudar con la evacuación de Irán".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores serbio ha pedido a "todos" los ciudadanos serbios "salir del país lo antes posible" por "la creciente tensión y el riesgo de que la situación empeore".

El pasado jueves fue el Gobierno polaco el que recomendó la salida inmediata de Irán. "No quiero alarmar a nadie, pero todos sabemos a lo que me refiero. La posibilidad de conflicto es muy real", afirmó el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Ya el viernes era la Embajada alemana en Teherán la que pedía a sus ciudadanos salir del país por la "situación extremadamente volátil y muy tensa" en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que está "considerando" un ataque militar contra Irán para forzar un acuerdo sobre su programa nuclear.