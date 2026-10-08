El Supremo de Brasil emite una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro, condenado por coacción a la justicia

Archivo - Eduardo Bolsonaro junto a su padre, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro - Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha emitido este jueves una orden de arresto contra el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del candidato a la Presidencia Flávio Bolsonaro, sobre quien pesa una condena de más de cuatro años de cárcel por un delito de coacción a la justicia.

El juez del Supremo Alexandre de Moraes así lo ha determinado en un fallo contra el exdiputado y expolicía que se encuentra desde febrero de 2025 en Estados Unidos, motivo por el que fue destituido de ambos cargos.

El magistrado ha ordenado asimismo la retirada de sus pasaportes, si bien Bolsonaro recibió del Gobierno de Donald Trump un visado de residencia permanente.

La orden implica la sentencia definitiva de Bolsonaro y, por tanto, la imposibilidad de recurrirla. Ya el mes pasado, el alto tribunal rechazó la apelación presentada para anular la condena.

Eduardo Bolsonaro fue condenado el pasado junio a cuatro años y dos meses de prisión, si bien en régimen de semilibertad --lo que implica que puede salir del centro penitenciario durante el día por motivos de trabajo o estudio, pero debe regresar para dormir--, y fue inhabilitado por un período de ocho años.

Los miembros del Supremo declararon culpable al exdiputado de intentar coaccionar a jueces y orquestar, desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre.

Estos intentos incluyen los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas anunciados el año pasado, la suspensión de visados para miembros del Supremo y la aplicación de sanciones económicas contra De Moraes, juez y relator del caso.