El Supremo brasileño investiga a Flávio Bolsonaro por sospechas de blanqueo de capitales

El candidato ultraconservador a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro, a su llegada a la sede de TV Bandeirantes, en São Paulo, para participar en el debate presidencial de este domingo frente a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha recibido de manos de la Policía Federal (PF) un nuevo expediente de investigación sobre el senador y candidato ultraconservador a la Presidencia del país Flávio Bolsonaro, objeto ya de otra investigación en torno a una solicitud de fondos al banquero Daniel Vorcaro --expropietario del Banco Master, disuelto tras una trama que incluye fraude y falsedad documental-- para la película 'Dark Horse', una oda a al padre del propio Flávio, el expresidente de Brasil condenado por intento de golpe de Estado, Jair Bolsonaro.

El nuevo proceso recoge sospechas de blanqueo de capitales en las relaciones de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz --a su vez objeto de pesquisas iniciadas en torno a movimientos de capitales en el sector de las apuestas--, según ha informado por primera vez este domingo el diario 'Estadão' y confirmado poco después 'Folha'.

El expediente, con todo, llegó al STF el 8 de octubre y fue asignado, mediante sorteo, al magistrado Alexandre de Moraes, responsable de la instrucción del caso que terminó con una condena por golpe de Estado de 27 años y tres meses de prisión para Jair Bolsonaro, así como del proceso por el que Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por intentar coaccionar a jueces y orquestar, desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa contra su padre.

'Estadão', en concreto, cita a fuentes con acceso a la investigación que habrían confirmado que el candidato ultraconservador --que, como senador, está aforado, razón por la que el caso ha sido remitido al Supremo--, ya está siendo investigado en el proceso.

"El análisis de la trayectoria personal y de los datos relacionados con Willer reveló la existencia de una amplia red de contactos con agentes públicos y figuras de proyección política, incluidos políticos, funcionarios públicos, miembros del Ministerio Público y personas vinculadas al Poder Judicial (...). Entre los vínculos que merecen especial atención se encuentra el relacionado con el senador Flávio Bolsonaro, cuya cercanía con el investigado aparece indicada en los elementos analizados", señala la Policía Federal en el expediente citado por 'Estadão'.

La nueva investigación menciona registros de fiestas, encuentros y reuniones entre Willer y Flávio, pagos de viajes para el parlamentario, así como un vínculo con una cuenta bancaria a nombre de la empresa Alcazar Holding, en la cual Flávio figuraba como "usuario maestro".

"Durante los análisis, se identificaron diversos elementos que evidencian una relación de cercanía entre Willer y Flávio Bolsonaro. Entre los registros hallados, figuran referencias a fiestas, encuentros y reuniones en los que ambos participaron, además de documentos de carácter personal vinculados a Flávio que fueron encontrados en el iCloud de Willer", indica la Policía, que menciona que una de las cuentas bancarias del abogado movió cerca de 130 millones de reales (22,9 millones de euros) en el período comprendido entre marzo y mayo de 2025, y señala que sería necesario profundizar en el origen y el destino de los recursos.

LOS ABOGADOS DE FLÁVIO REPROCHAN A 'ESTADÃO' LA INFORMACIÓN

El equipo legal de Flávio Bolsonaro ha respondido con una declaración al 'Estadão', al que recrimina que "la información publicada es errónea", negando que su cliente esté siendo investigado en el Supremo. "Presentar como una 'nueva investigación' lo que no es más que un expediente recién registrado y pendiente de análisis, distorsiona la realidad e induce a error al lector", ha mantenido su defensa.

Por su parte, los letrados del abogado Willer Tomaz han subrayado su "extrañeza" por que, "en domingo y a pocas horas del debate entre los candidatos a la Presidencia, se filtre una supuesta investigación hasta ahora desconocida". "Se trata de un uso indebido del aparato policial con el claro propósito de reflotar acusaciones infundadas e interferir en el resultado electoral", denuncia la defensa de Tomaz, que niega la existencia de "ningún movimiento financiero irregular".

"Resulta igualmente inaceptable que el levantamiento del secreto de las comunicaciones telemáticas del abogado Willer Tomaz sirva como instrumento para una 'pesca probatoria' destinada a fabricar falsos escándalos con fines político-electorales", agrega la nota.