El Supremo brasileño rechaza la petición de Bolsonaro de revocar su prisión domiciliara por riesgo de fuga

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha rechazado este lunes la petición de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro de revocar la prisión domiciliara porque considera que existe riesgo de fuga.

"La condena del reo Jair Messias Bolsonaro a pena de privación de libertad de 27 años y 3 meses en régimen inicial" de prisión domiciliaria, se mantiene por el "temor fundado de fuga del reo".

La solicitud pedía reconsiderar la prisión domiciliaria de Bolsonaro y la prohibición de utilizar redes sociales. El abogado Paulo Cunha Bueno ha explicado que la petición se basa en que la denuncia de la Fiscalía no incluye al expresidente entre los acusados de coacción contra el Supremo.

Bolsonaro fue condenado a principios de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por su responsabilidad al frente de una trama golpista para mantenerle en el poder después de las elecciones de octubre de 2022. La pena solo empezará a ejecutarse una vez la defensa agote todos los recursos de apelación.

El arresto domiciliario se le impuso a primeros de agosto en respuesta a los supuestos intentos de interferir en ese proceso judicial. Un mes antes se le obligó a portar una tobillera electrónica, permanecer en su domicilio noches y fines de semana, y no utilizar redes sociales ni ponerse en contacto con otros investigados.

De Moraes decidió endurecer las medidas cautelares después de que Bolsonaro se saltara algunas de las impuestas en julio, participando a través de redes sociales en una manifestación en su apoyo y en un mitin de un político aliado.