El Supremo colombiano cita a declarar a la presidenta de la Cámara de Representantes por el plagio de su tesis

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Colombia ha citado a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, después de que la Universidad de Colombia determinara que plagió su tesis de fin de grado en Maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

La cita ha sido convocada para el próximo 13 de diciembre, cuando podrá presentar su versión voluntaria junto a su compañera de tesis, Leydi Lucía Largo, actualmente coordinadora de la Oficina de Control de la Cámara de Representantes, que asistiría el mismo día, según recoge el diario colombiano 'El Espectador'.

La universidad sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, "operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet de autores diferentes a las señoras Arias y Largo".

La universidad ha precisado que solicitará al Consejo de Estado que anule los títulos emitidos y remitirá la "documentación pertinente" a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía. Sin embargo, la institución educativa carece actualmente de competencia para llevar a cabo procesos disciplinarios o revocar títulos expedidos.

Arias ha reiterado que no ha plagiado su trabajo de fin de grado. "Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la ley, manifiesto que no he cometido plagio alguno", ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter.