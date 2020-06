El Supremo de Israel rechaza una ley que legalizaba de forma retroactiva miles de viviendas en asentamientos

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este martes una ley aprobada en 2017 por la Knesset que habría legalizado de forma retroactiva miles de viviendas construidas en asentamientos judíos en Cisjordania y ha afirmado que la misma "es inconstitucional".

La decisión, que se ha saldado con ocho votos a favor y uno en contra, ha indicado que la ley debe ser "anulada" y ha argumentado que "viola los derechos de propiedad e igualdad de los palestinos y da clara prioridad a los intereses de los colonos israelíes sobre los residentes palestinos (en Cisjordania)".

Los jueces han sostenido así que la ley, congelada tras su aprobación por las dudas en torno a ella, no da "suficiente peso" al estatus de "los palestinos como residentes protegidos en una zona bajo ocupación militar", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

La legislación contemplaba la expropiación de tierras palestinas en las que se habrían construido cerca de 4.000 viviendas para colonos israelíes en Cisjordania, lo que había sido duramente criticado por la Autoridad Palestina, que ha sostenido que formaba parte de los intentos de expansión del Gobierno israelí.

El Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha tildado de "desafortunado" el fallo del Supremo y ha destacado que la legislación "es importante para la empresa de los asentamientos y su futuro".

Sin embargo, Azul y Blanco, liderado por Benjamin Gantz y parte del nuevo Gobierno de unidad, ha aplaudido el fallo y ha recalcado que la Ley de Regulación "violaba la situación constitucional" y ha resaltado que la formación "respeta la decisión del tribunal y trabajará para garantizar que es respetada".

Por su parte, el líder del izquierdista Meretz, Nitzan Horowitz, ha tildado de "racista" la legislación y ha advertido de que los planes de anexión de parte de Cisjordania que sopesa el Ejecutivo "crearán una injusticia mucho mayor".

El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha afirmado durante la jornada que la Autoridad Palestina declarará un Estado independiente si Israel lleva a cabo sus planes para anexionar partes de Cisjordania, incluido el valle del Jordán.

Netanyahu ya ha indicado que planteará a principios de julio la anexión de varias zonas de Cisjordania amparándose en el 'acuerdo del siglo', la propuesta estadounidense para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos.

El 'acuerdo del siglo' señala a Jerusalén como la capital "indivisible" de Israel, que retendría el control de las colonias judías y del valle del Jordán, mientras que Palestina tendría su capital en una zona de Jerusalén Este ubicada fuera de la barrera de seguridad instalada por Israel. Asimismo, niega el derecho al retorno a los refugiados palestinos.

El plan de anexión es además parte del acuerdo entre Netanyahu y Gantz para la formación de un Gobierno de unidad, que contempla que desde el 1 de julio se pueda presentar a votación "el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la aplicación de la soberanía (en Cisjordania) para la aprobación del Gobierno y el Parlamento".

Estos planes por parte del Ejecutivo israelí llevaron al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, a anunciar el 19 de mayo el fin de todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos, incluidos los de seguridad.