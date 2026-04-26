El Supremo israelí ordena al Gobierno multar y retirar subsidios a los ultraortodoxos insumisos

Archivo - Protesta contra el reclutamiento para el servicio militar de estudiantes de escuelas talmúdicas en Israel - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha emitido este domingo un dictamen por el que ordena a los organismos oficiales y a los miembros del Gobierno actuar de forma inmediata para multar y condicionar el abono de subsidios a los ultraortodoxos que se nieguen a realizar el servicio militar.

El Supremo ha justificado la medida ante la inacción del Gobierno a la hora de aplicar un dictamen judicial anterior que exigía adoptar medidas contra los ultraortodoxos que no se presentaron tras recibir las órdenes de alistamiento.

Más de 79.000 órdenes de alistamiento han sido emitidas para hombres ultraortodoxos desde que en 2024 el Supremo dictaminó que tenían obligación, como el resto de la población israelí, de hacer los dos años de serivicio militar obligatorio y una vez expiró la ley que los eximía provisionalmente.

Desde entonces solo 2.100 han entrado en las filas de las Fuerzas Armadas israelíes y entre enero de 2025 y enero de 2026 solo 17 hombres ultraortodoxos han sido detenidos por la Policía por evadir el servicio militar.

El Supremo estima que la Policía "no está actuando conforme a sus obligaciones" al no detener a los insumisos ultraortodoxos, una situación que considera "inaceptable", por lo que pide el inicio de procesos penales contra quienes rechacen el servicio militar. El Ministerio de Seguridad Interior israelí está dirigido por el ultraortodoxo Itamar Ben Gvir.

La sentencia ordena así al Consejo de la Tierra de Israel decidir en un plazo de 21 días una sanción a la hora de aplicar descuentos a la compra de tierras por evadir la 'mili'. También el Ministerio de Trabajo deberá condicionar la atención en centros de día y vespertina en un plazo de 21 días.

El Ministerio de Transportes tendrá 35 días para estudiar cómo sancionar los descuentos en el transporte público y el de Interior tendrá también 35 días para acometer cambios en los descuentos en los impuestos municipales. El Supremo insta al Gobierno a informarle el próximo 1 de junio de los cambios aplicados.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha expresado su satisfacción por la decisión del Supremo. "El Gobierno de (el primer ministro Benjamin) Netanyahu debe decidir si está con los sionistas o con quienes evaden el servicio militar", ha planteado.

En cambio, diirgentes ultraortodoxos como Yitzhak Goldknopf, líder de Judaísmo Unido de la Torá, han criticado que tras la sentencia Israel es "menos judío" y ha emplazado a Netanyahu a tomar medidas "de inmediato" para aprobar una ley que exima a los estudiantes de las yeshivas o escuelas talmúdicas de la 'mili'. "Ninguna sanción callará la voz de la Torá", ha subrayado Goldknopf.