El Supremo de Senegal rechaza el recurso contra la elección de ex primer ministro Ousmane Sonko al frente del Parlamento

Archivo - El ex primer ministro de Senegal Ousmane Sonko da un discurso ante el Parlamento en febrero de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Papa Demba Gueye - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Senegal ha rechazado el recurso presentado contra la elección del ex primer ministro Ousmane Sonko como presidente del Parlamento al declararse "incompetente" para valorar la legalidad de su reintegración en el legislativo después de ser cesado como jefe de Gobierno por el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye.

El Constitucional ha señalado que el control de la legalidad de un acto administrativo "no es de su competencia" y ha agregado que "solo tiene jurisdicción sobre esta controversia en el contexto de una elección nacional, cuando el acto contribuye directamente a la regularidad del proceso electoral y es específico de esa elección".

Así, ha resaltado que la reintegración de Sonko como diputado "no tiene lugar en el marco de unas elecciones nacionales ni está vinculada de forma directa" con los comicios de 2024, por lo que la decisión "escapa a la competencia del Tribunal Constitucional", según ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

Sonko fue reintegrado en la Asamblea Nacional después de ser cesado como primer ministro por parte de Faye. Poco después de la decisión del mandatario, el presidente del Parlamento, Malick Ndiaye, presentó su dimisión, lo que permitió que el antiguo jefe de Gobierno fuera elegido para el cargo, entre críticas de la oposición.

El ex primer ministro fue elegido presidente del Parlamento con 132 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, después de que la oposición abandonara el hemiciclo en protesta contra lo que consideran irregularidades en su reintegración en el Parlamento como diputado, lo que le permitía aspirar a suceder a Ndiaye.

Posteriormente, Faye nombró a Ahmadou Al Aminou Lo como nuevo primer ministro, mientras que Sonko confirmó que los miembros de su formación, Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF) no participarían en el nuevo Ejecutivo. Por contra, aseguró que no presentará una moción de censura en el Parlamento contra el nuevo Ejecutivo.

Las tensiones entre Sonko y Faye han aumentado en torno a la agenda de reformas impulsada por Faye, que prepara además una reforma constitucional y una reorganización institucional, incluidas unas declaraciones de Sonko en marzo en las que dijo estar dispuesto a devolver a PASTEF --al que pertenecen ambos-- "a las filas de la oposición" si el mandatario senegalés no se "alineaba" con su visión para el país.

El presidente senegalés tomó posesión el 2 de abril de 2024 tras imponerse en primera vuelta al ex primer ministro Amadou Ba, designado por el oficialismo para tratar de coger el testigo de Macky Sall, quien abandonó el cargo tras cumplir con sus dos mandatos constitucionales y tras la citada exclusión de las papeleta del nombre de Sonko, principal 'hombre fuerte' en la oposición.