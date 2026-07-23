Suspenden de servicio a un miembro del equipo de seguridad de Vance por una presunta filtración

Archivo - El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un miembro del equipo de seguridad del vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha sido apartado del cargo de forma temporal en el marco de una investigación en su contra por una presunta filtración, ha confirmado este jueves el Servicio Secreto.

"Un miembro de la división de protección vicepresidencial es objeto de una investigación administrativa y una posible investigación penal, relacionada con acusaciones de comprometer los operativos y la información de seguridad", ha informado el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en un comunicado compartido a la cadena NBC News.

Si bien ha informado de que no dará más detalles al respecto, ha subrayado que la Administración Trump "no tolerará ninguna conducta que pueda amenazar la seguridad de una persona protegida", en alusión a Vance, que por ser el primero en la línea de sucesión presidencial cuenta con protección las 24 horas del día junto a su familia.

Recientemente, el canal de televisión MS Now apuntó a que los agentes asignados para proteger a Vance y su familia están cansados de los viajes de último minuto, así como de los traslados en helicóptero junto a sus hijos. La pareja tiene tres niños de cuatro, seis y nueve años. La esposa del vicepresidente, Usha Vance, está embarazada de su cuarto hijo.

Esto se produce horas después de que el director del Servicio Secreto de Estados Unidos, Sean Curran, haya informado de que han investigado más de 10.000 casos de amenazas este año contra "personas bajo protección" en Estados Unidos, lo que representa un aumento del 40% en comparación con el año pasado.

Además de proteger al presidente, Donald Trump, el Servicio Secreto tiene la tarea de proteger a los jueces del Tribunal Supremo, miembros del gabinete, expresidentes, candidatos presidenciales y líderes extranjeros que visiten el país.