Taiwán critica las palabras de Xi durante su encuentro con Trump: "Son una distorsión de la realidad"

Archivo - Los presidentes de China y EEUU, Xi Jinping y Donald Trump. - -/White House via Planet Pix via / DPA - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Taiwán han criticado este viernes las palabras del presidente de China, Xi Jinping, durante su encuentro esta semana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el que ha abordado la situación de la isla, y han recalcado que sus comentarios no son más que una "distorsión de la realidad".

El Ministerio de Exteriores taiwanés ha indicado en un comunicado que se trata de una "mera táctica" por parte de China "para imponer de forma unilateral su postura y sus propuestas" políticas y "distorsionar los hechos". "Nuestra postura es clara y consistente: Taiwán y China no se subordinan el uno al otro, la soberanía de Taiwán recae sobre su propio pueblo", ha apuntado.

"El régimen del Partido Comunista chino no tiene derecho alguno a arrogarse la representación del pueblo de Taiwán y el futuro de Taiwán solo puede ser decidido por su pueblo a través de medios democráticos", recoge el texto. "El presidente ha reiterado que Taiwán constituye la parte responsable de mantener el 'statu quo', la paz y la estabilidad en el estrecho y la región", ha señalado.

"Esta es la firme postura de Taiwán y el gran consenso al que han llegado sus 23 millones de habitantes", ha afirmado, al tiempo que ha acusado a China de "acosar y amenazar militarmente el estrecho de Taiwán, el mar de China Meridional y el mar Amarillo".

"Este es el mayor riesgo para la región. Los intentos de China de influir en la zona han atraído la atención de todas las partes", ha apostillado, antes de destacar que "ya existe un consenso en la comunidad internacional para hacer frente los intentos de cambiar el 'statu quo' de la zona de forma unilateral".

En este sentido, ha hecho hincapié en que más de 60 congresistas estadounidenses han expresado su apoyo a Taiwán. "Seguiremos trabajando con Estados Unidos y otros socios para salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y defender la libertad y la prosperidad", ha aclarado.

Tras el encuentro, Xi expresado su deseo de que Estados Unidos "se oponga a la independencia de Taiwán" y pidió a Washington "gestionar los asuntos taiwaneses con prudencia".