Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a la reunificación por la fuerza

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha afirmado este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría ser "merecedor del premio Nobel de la Paz" si logra que su homólogo chino, Xi Jinping, renuncie al uso de la fuerza contra la isla para lograr la reunificación del territorio.

Lai, que ha indicado durante una entrevista con la emisora de radio estadounidense WOR su deseo de que Taiwán siga contando "con el apoyo de Trump", ha aseverado que "si logra que Xi tome esta decisión, seguramente ganará el Nobel".

Con estas palabras es ha referido a la postura de China respecto a la región administrativa especial, la cual considera una provincia más bajo su soberanía. Tanto Xi como otros altos cargos de Pekín insisten en que la reunificación es inevitable y aseguran que harán uso de la fuerza en caso de que sea necesario.

Lai ha manifestado que Xi "continúa ordenando la realización de grandes maniobras militares" en el estrecho de Taiwán --una medida con la que considera que busca hacer presión sobre Taipéi--. Además, ha acusado a Pekín se seguir "expandiéndose en el mar de China Meridional", algo que considera una "amenaza", pero "no solo para Taiwán".

"Si logra anexionarse Taiwán, China estará en una posición aún más fuerte para competir con Estados Unidos y alterar las reglas del orden internacional", ha dicho, al tiempo que ha recordado que esto "tendría un impacto también sobre los intereses de Estados Unidos".

No obstante, Pekín ha estado presionando a Washington para que modifique su postura oficial y lograr que manifieste su "oposición directa" a la independencia de Taiwán --en vez de decir simplemente que no la respalda--.