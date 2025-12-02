Los talibán denuncian la muerte de diez migrantes tiroteados por Irán cuando cruzaban la frontera con Afganistán

Archivo - Agentes de las fuerzas de seguridad de Irán cerca de la frontera con Afganistán (archivo) - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han denunciado este martes la muerte de diez migrantes tiroteados por las fuerzas de Irán en un paso fronterizo en la provincia de Fará (oeste).

El portavoz de la Policía de Fará, Mohamad Nasim Badri, ha indicado que todas las víctimas eran residentes en esta provincia que intentaban cruzar de forma irregular la frontera, sin dar más detalles al respecto, según ha recogido la agencia afgana de noticias Jaama Press.

Las autoridades iraníes no se han pronunciado por ahora sobre lo sucedido, tras varios incidentes similares en los que sus fuerzas abrieron fuego contra personas que intentaban cruzar de forma irregular la frontera entre ambos países, situados en el centro de Asia.