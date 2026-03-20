Los talibán denuncian que Pakistán lleva dos días rompiendo el alto el fuego con nuevos ataques en la frontera

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades talibán de Afganistán han denunciado que el Ejército paquistaní lleva desde el jueves efectuando bombardeos transfronterizos en violación del alto el fuego declarado el jueves con motivo del final del Ramadán.

Después de que el jefe del Estado Mayor de los talibán, Fasihudin Fitrat, denunciara casos aislados de violaciones del alto el fuego por parte del Ejército paquistaní a lo largo de la línea Durand que separa a ambos países, ahora han sido las autoridades locales de la provincia de Kunar quienes han asegurado que el Ejército paquistaní lleva desde el jueves por la noche y esta mañana bombardeando varias poblaciones como Dukalam, Barikot y Chawngal, con un saldo de un número no concretado de civiles muertos, según ha denunciado el responsable de información local Zia ur Rahman Spinghar a la cadena afgana Tolo News.

El Ejército paquistaní no se ha pronunciado sobre estos últimos ataques sobre Kunar pero el Gobierno de Pakistán ya criticó el jueves como una "frivolidad" las acusaciones de Fitrat. "En la frontera occidental de Pakistán no se ha producido violación alguna de la pausa provisional y declaraciones como estas son absolutamente falsas", ha asegurado el Ministerio de Información paquistaní en un comunicado publicado en redes sociales.

La "tregua" provisional ha representado un intento de aliviar un largo conflicto que terminó de explotar en octubre del año pasado, cuando Pakistán comenzó un ataque a gran escala contra los talibán paquistaníes tanto en la frontera como en zonas urbanas del país, la capital, Kabul, incluida, tras llevar años acusando a los correligionarios afganos de otorgar protección al grupo.

El alto el fuego acabó declarado tras uno de los incidentes más sangrientos del conflicto: un bombardeo ejecutado el lunes por el Ejército paquistaní, según los talibán, contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, que dejó al menos 400 muertos y otros 250 heridos.

Pakistán ha rechazado toda implicación y respondido que esta ofensiva contra Kabul fue efectuada con "bombardeos de precisión".