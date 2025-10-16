Los talibán ejecutan en público a un hombre condenado por asesinato en Afganistán

Archivo - Un talibán apostado en un puesto de control de Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 han ejecutado este jueves de forma pública a un hombre condenado por asesinato en la provincia de Badgis (noroeste), según ha confirmado el Tribunal Supremo afgano, que ha detallado que el ajusticiamiento ha tenido lugar en un centro deportivo.

"Un asesino condenado a un castigo por venganza ha sido ejecutado en un estadio deportivo en la provincia de Badgis", ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, donde ha especificado que el hombre, identificado como Ismail, fue sentenciado por el asesinato de dos personas.

Así, ha recalcado que "el caso fue examinado de forma muy detallada y reiterada por tres tribunales del Emirato Islámico" y ha agregado que, tras ello, se ratificó la sentencia de muerte contra él, aprobada posteriormente por el líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada.

"La familia de las víctimas tuvo la opción de un perdón y reconciliación, pero la rechazaron e insistieron en la venganza", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que la misma se enmarca en la 'sharia' o ley islámica. "La sesión de hoy terminó con la ejecución del asesino y la aplicación de las órdenes de Dios todopoderoso", ha zanjado.

Naciones Unidas ha reclamado en varias ocasiones a los talibán que establezcan una moratoria "inmediata" de la pena de muerte, como "paso previo" a su abolición, si bien el grupo ha hecho oídos sordos, en medio del endurecimiento del código legal afgano y el reinicio de los castigos corporales como los latigazos.