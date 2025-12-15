Los talibán lanzan una nueva campaña de vacunación contra la polio en Kabul y otras provincias de Afganistán

Archivo - Campaa de vacunación contra la polio en Mazar-i-Sharif, Afganistán (archivo) - KAWA BASHARAT / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control de Afganistán en agosto de 2021 han lanzado este lunes una nueva campaña de vacunación contra la poliomielitis en la capital, Kabul, y otras provincias, con el foco puesto en los niños menores de cinco años tras la confirmación de al menos dos casos en lo que va de año en el país centroasiático.

"Se ha lanzado este lunes una campaña de vacunación contra la polio en la capital, Kabul, y varias otras provincias del país. Bajo la misma, los menores de cinco años serán vacunados para evitar la propagación de la peligrosa enfermedad de la polio y proteger a los niños de la parálisis permanente", ha dicho el Ministerio de Sanidad afgano en su cuenta en la red social X.

Así, ha pedido a la población que "participe en esta campaña nacional" para "mantener a Afganistán a salvo de la polio y lograr un futuro más brillante para los niños", tras la detección de dos casos en las provincias de Badghis y Helmand, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Antes de asumir el poder de nuevo en agosto de 2021 tras la huida del entonces presidente, Ashraf Ghani, los talibán prohibieron la vacunación puerta por puerta en aquellas zonas bajo su control, si bien gracias a Naciones Unidas se acordó el poder reanudar el programa de vacunación en el país centroasiático.

Las campañas de vacunación en Afganistán a menudo ha tenido que hacer frente a campañas de desinformación, en las que se asegura que la vacuna causa infertilidad o bien los trabajadores sanitarios son espías, lo que ha provocado que muchos de ellos hayan sido atacados, incluso por los talibán antes de llegar al poder.