Los talibán revocan las licencias de casi todas las organizaciones en apoyo a medios de comunicación en Afganistán

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han anunciado este lunes la revocación de las licencias de todas las organizaciones de apoyo a los medios de comunicación, a excepción de tres, citando "quejas reiteradas" por los comportamientos "irresponsables" de las mismas, sin especificar cuáles son las afectadas.

El Ministerio de Información y Cultura afgano ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que "tras las reiteradas quejas de periodistas y medios de comunicación, se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de las instituciones de apoyo a los medios y los periodistas", proceso que permitió determinar que "un gran número de ellas" está marcada por "la falta de profesionalidad".

"Esto ha creado problemas a periodistas y medios, en lugar de soluciones, y ha dañado la confianza internacional de las instituciones mediáticas afganas", ha sostenido, al tiempo que ha destacado que varias de ellas "llevaban un tiempo inactivas", motivo por el que Kabul ha decidido "extender las licencias de solo tres de ellas, a nivel nacional, y revocar las del resto".

Así, ha hecho hincapié en que "esta decisión permitirá garantizar los derechos de los periodistas y los medios de comunicación, evitar los abusos en su nombre y lograr que las actividades de estas instituciones sean efectivas y organizadas, lo que hará que se mantenga la confianza en ellas".

El ministerio no ha especificado qué tres organizaciones han visto extendida su licencia ni da detalles sobre los criterios seguidos durante este proceso de revisión, en el marco de la batería de restricciones impuestas a los medios de comunicación por los talibán desde agosto de 2021, incluidas prohibiciones a la publicación de diversos contenidos y el arresto de periodistas.

Las autoridades han procedido además durante los últimos años al cierre de organizaciones dedicadas a dar formación y apoyo legal a los periodistas, mientras que los talibán defienden que apoyan el trabajo periodístico que esté acotado al "marco islámico", en línea con su visión rigorista del islam.